Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, parte do Sistema da Secretaria de Fazenda passará por manutençãoReprodução da internet

Publicado 14/06/2022 15:24 | Atualizado 14/06/2022 15:30

Rio — A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP) informou nesta terça-feira, 14, que parte do sistema ficará fora do ar para atualização entre quinta e sexta-feira, 16 e 18 de junho, durante o prolongado feriado de Corpus Christi. Em função disso, haverá indisponibilidade de serviços on-line da SMFP prestados ao contribuinte, como o cadastro de novas empresas.

Após este período, os serviços serão normalizados. A emissão de nota fiscal eletrônica permanecerá em funcionamento. No entanto, como não haverá alteração cadastral durante esses dias, empresas não conseguirão incluir novos serviços e novas empresas não poderão ingressar na Nota Carioca.



A atualização dos sistemas vai ocorrer no meio do mês, o que não interfere na arrecadação do IPTU e do ISS, pois não há vencimentos neste período. Como os sistemas ficarão indisponíveis, novos cadastros de empresas e outros serviços poderão ser feitos a partir do dia 19 de junho. A Empresa Municipal de Informática (IplanRio) ficará responsável pela manutenção. Em caso de dúvidas, o contribuinte deve ligar para o telefone 1746.



Confira os serviços que ficarão indisponíveis:



- Solicitações de consulta prévia, emissão/baixa de alvará e segunda via;

- Solicitações de alteração cadastral de ISS e IPTU;



- Solicitações de certidões do ISS e IPTU;



- Solicitações de verificação de autenticidade das certidões do ISS e IPTU;



- Emissão de Darms para pagamento do IPTU e ISS (exceto os da Nota Carioca);



- Pedidos de Parcelamentos e reparcelamentos de Débito não inscritos em Dívida Ativa do ISS e IPTU ;



- Pedido de geração de Darm para pagamento do ITBI;



- Revalidação de protocolo do ITBI;



- Consulta a notificações do IPTU;



- Pedidos de baixa CADASTRAL do ISS e IPTU.