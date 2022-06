Veja o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi - ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

O Feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (16) vai alterar o horário de funcionamento de bancos, supermercados e shoppings. Para que o leitor não seja pego de surpresa, o Dia informa quais serviços funcionarão com horários especiais e quais não abrirão.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências não funcionarão neste feriado mesmo nos municípios que adiantaram a data. Já no dia seguinte ao feriado, sexta-feira (17), os bancos abrirão normalmente.



Os clientes que precisarem utilizar os serviços bancários na quinta-feira deverão recorrer ao autoatendimento ou aos canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking). A Febraban lembra que os atendimentos pelo celular, computador e telefone (call centers) estarão disponíveis para oferecer quase todas as transações financeiras do sistema bancário.



Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 16 de junho poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia subsequente, na sexta-feira (17). Caso a conta com vencimento no dia 16 não tenha datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, o cliente deve adiantar o pagamento. No caso dos títulos que têm código de barras, é possível agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.



Mercados



A rede de supermercados Guanabara funcionará normalmente no dia de Corpus Christi. Já o Mundial funcionará até as 14h, com exceção das unidades Recreio, Abelardo Bueno e Niterói, que fecharão às 21h. Na sexta-feira, todas as lojas funcionarão normalmente.



As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente na quinta-feira, das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá funcionarão até as 23h. Já as lojas do Flamengo e Copacabana, até as 21h.

O Mercado Extra também abrirá normalmente no feriado, das 7h às 22h. As exceções são as unidades Queimados, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Piabetá, Duque de Caxias, Campos e Corrêas, que funcionarão das 7h às 15h. Já Niterói, Santana e Macaé, das 7h às 18h.

As unidades do Assaí Atacadista abrirão em horário normal na quinta-feira, das 7h às 22h. A exceção é a loja Ceasa, que funcionará das 6h às 20h. Já o Prezunic funcionará em horário especial. As unidades Catumbi, Cidade de Deus, Caxias Centro, Campinho, Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles e Santa Cruz ficarão abertas até as 16h, enquanto as lojas Recreio, Park Jacarepaguá, Barra, Botafogo, Icaraí e Fonseca fecham às 21h. As demais unidades funcionarão até as 18h.



As lojas do Supermarket terão horários de funcionamento específicos para cada unidade, mas a maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa no site do supermercado https://smpravc.com.br/ .



Rio Sul



O Rio Sul abrirá sua praça de alimentação das 12h às 21h, enquanto as lojas ficarão abertas das 15h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a programação.



Norte Shopping



No Norte Shopping, o pátio funcionará das 10h às 23h, enquanto alimentação e lazer funcionarão das 11h às 21h. O tastelab também abrirá às 11h, porém encerrará as atividades às 23h. Lojas e quiosques funcionarão de 13h às 21h. Na sexta-feira, sábado e no domingo, o estabelecimento funcionará em horário normal.



Shopping Tijuca



O Shopping Tijuca também terá horário de funcionamento diferenciado. Na quinta-feira, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer, das 12h às 22h. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, o estabelecimento funcionará em horário normal.



Plaza Niterói



O Plaza Niterói funcionará em horário normal, das 10h às 22h, tanto no feriado de quinta-feira (16) quanto na sexta-feira (17). No fim de semana, o estabelecimento também mantém horário normal, observando o horário padrão de funcionamento nesses dias.



Metropolitano Barra



O Metropolitano Barra abrirá às 11h, assim como a praça de alimentação, que funcionará até às 22h. Os restaurantes abrirão a partir das 12h, enquanto o lazer funcionará das 13h às 22h. Lojas e quiosques abrirão das 15h às 21h, já o cinema terá sessões conforme a programação dos filmes.

Uptown Barra

O Uptown Barra terá lojas e serviços abertos das 12h às 20h, enquanto o mercado de produtores funcionará das 12h às 22h.



Casa & Gourmet



Na Casa & Gourmet, lojas e quiosques terão horário opcional de abertura às 13h, que será adotado pela Camicado, MadeiraMadeira e TokStok. Já o horário obrigatório de funcionamento para todas as lojas e quiosques será das 15h às 21h. Os restaurantes e alimentação do estabelecimento atenderão das 12h às 22h.



Top Shopping Nova Iguaçu



No Top Shopping Nova Iguaçu, alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22h, lojas e quiosques das 13h às 21h, enquanto o cinema funcionará em horário normal.



Botafogo Praia Shopping



Na quinta-feira, as lojas, serviços e lazer do Botafogo Praia Shopping funcionarão das 13h às 21h. Já alimentação e restaurantes abrirão das 12h às 21h. Na sexta-feira, sábado e domingo, o estabelecimento manterá horário normal de funcionamento.



Shopping Boulevard



No Shopping Boulevard, lojas, serviços e lazer funcionarão das 13h às 21h, enquanto alimentação e restaurantes, das 12h às 21h. Sexta-feira, sábado e domingo o estabelecimento segue o horário normal de funcionamento.



Madureira Shopping



No Madureira Shopping, lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h. Já lazer e alimentação funcionarão das 12h às 21h. Na sexta-feira, sábado e domingo o estabelecimento manterá horário normal de funcionamento.



Nova América



Na quinta-feira, as lojas, serviços e lazer funcionarão das 13h às 21h, enquanto alimentação e Rua do Rio das 11h às 21h. Na sexta-feira, sábado e domingo o estabelecimento manterá horário normal de funcionamento.



Shopping Nova Iguaçu



Lojas e quiosques do Shopping Nova Iguaçu funcionarão das 13h às 21h na quinta-feira. Já lazer e alimentação abrirão das 12h às 22h, enquanto o Baixo Pedreira funcionará das 12h às 23h. No dia seguinte, sexta-feira, sábado e domingo o estabelecimento manterá horário normal de funcionamento.



Américas Shopping



As lojas e quiosques do Américas Shopping funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação e os restaurantes funcionarão das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.



Fashion Mall



As lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h, e os restaurantes, das 12h até o último cliente. O cinema e teatro funcionarão de acordo com as respectivas programações.



Shopping Jardim Guadalupe

As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. Já alimentação e lazer, das 12h às 21h, e o supermercado Rede Economia, das 8h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.



West Shopping



As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, e as operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h. O cinema funcionará de acordo com a sua programação.



Ilha Plaza Shopping

O Ilha Plaza Shopping funcionará terá lojas e quiosques abertos das 14h às 20h, enquanto os serviços de alimentação funcionarão das 12h às 21h. O cinema, por sua vez, funcionará de acordo com a programação disponível no site: www.ilhaplaza.com.br.



Shopping Leblon



No Shopping Leblon, as lojas funcionarão das 15h às 21h e serviços de alimentação e lazer se estendem das 12h às 22h.



Recreio Shopping

No Recreio Shopping, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, já a praça de alimentação abrirá das 12h às 21h.



Via Parque Shopping

No Via Parque Shopping, lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, enquanto restaurantes das 12h às 22h. Já a praça de alimentação abrirá das 11h às 22h.

Shopping Grande Rio

O Shopping Grande Rio terá lojas e quiosques abertos das 13h às 21h, enquanto alimentação e lazer das 11h às 22h.



Passeio Shopping

O Passeio Shopping não funcionará no feriado de Corpus Christi.



Bangu Shopping



As lojas e quiosques do Bangu Shopping funcionarão das 13h às 21h. Alimentação e lazer, das 11h às 21h.



Carioca Shopping

As lojas e quiosques do Carioca Shopping abrirão das 13h às 21h, enquanto alimentação funcionará das 12h às 22h.

Caxias Shopping



No Caxias Shopping, as lojas e quiosques abrirão das 13h às 21h. Alimentação e lazer, das 12h às 22h.



Pátio Alcântara



No Pátio Alcântara, lojas e quiosques abrirão das 9h às 15h. Já a praça de alimentação funcionará das 10h às 15h.



São Gonçalo Shopping



As lojas e quiosques do São Gonçalo Shopping terão horário de abertura opcional das 13h às 15h. O funcionamento obrigatório acontecerá entre às 15h e 21h. Já a alimentação e lazer funcionarão das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com a programação.



Barra Shopping e New York City



Tanto o Barra Shopping quanto o New York City abrirão suas lojas e quiosques das 13h às 21h. Já alimentação, lazer e drogarias funcionarão das 12h às 22h.



Park Jacarepaguá



O Park Jacarepaguá abrirá suas lojas e quiosques das 13h às 21h, já a praça de alimentação funcionará das 12h às 22h. Os restaurantes abrirão das 12h à meia-noite, Prezunic, das 8h às 21h, enquanto lazer e academia seguirão sua programação.