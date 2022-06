Conselho de Administração da Petrobras foi convocado às pressas para discutir o aumento no preço dos combustíveis - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 16/06/2022 17:38 | Atualizado 16/06/2022 17:50

Rio - Membros do Conselho de Administração abriram mão da programação do feriado de Corpus Christi e se reuniram às pressas nesta quinta-feira, 16. O presidente atual do Conselho, Márcio Weber, enviou mensagem de convocação para a reunião extraordinária com o seguinte tema: 'Aumento de Preços'.

A reunião não estava programada para acontecer durante o prolongado feriado, e, sim, no dia 29 de junho. Sob forte pressão do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), o Ministério da Economia, que, chefiado pelo ministro Paulo Guedes, avalizou a 'dança das cadeiras' no comando da estatal à espera de uma resposta imediata sobre a redução e controle do preço dos combustíveis.



A reunião de emergência acontece às vésperas do anúncio da nova tabela de preços. E a previsão inicial era de que a Petrobras confirmasse um novo aumento no preço da gasolina e do diesel. A reação do Planalto foi imediata, após os seguidos pedidos de Bolsonaro, preocupado com prejuízos na corrida eleitoral.



Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que cria um teto para o ICMS que incide sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. Vale destacar que a gasolina está quase cem dias sem aumento. Nos postos, o preço máximo da gasolina encontrado chega próximo de R$ 8, segundo pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O diesel está congelado desde o dia 10 de maio, quando passou de R$ 4,51 para R$ 4,91 nas refinarias.