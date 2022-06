Acordo garantirá o pagamento de R$ 210 milhões referentes à gratificações a mais de dez mil servidores da educação aposentados - Uanderson Fernandes/GOV-RJ

Publicado 16/06/2022 15:46

Rio - Um acordo judicial selado na quarta-feira, 15, entre a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação e o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação vai garantir o pagamento de R$ 210 milhões de valores devidos aos servidores inativos. O desfecho positivo na negociação contemplará mais de dez mil servidores inativos.



O secretário de Educação, Alexandre Valle, o Procurador Geral do Estado, Bruno Dubeux , a assessora jurídica da Seeduc, Elaine Rolim, e representantes do Sepe comemoraram o acordo. Aguardado há 17 anos, o pagamento é referente à gratificação do programa Nova Escola. Com isso, R$ 210 milhões serão destinados aos cerca de dez mil aposentados da Educação, que receberão os valores devidamente corrigidos em breve.

Os trâmites para o pagamento irão transcorrer de acordo de acordo com os procedimentos judiciais – a Seeduc, o Sepe e o Rio Previdência informarão quando e como se darão os pagamentos que serão creditados diretamente na conta dos servidores aposentados.



"Foram anos e anos de espera e, finalmente, o final foi feliz... É uma vitória não apenas para o servidor inativo, mas também para o ativo, que olha para esse momento e percebe que uma gestão séria valoriza o trabalho dele", disse Alexandre Valle.