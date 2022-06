Arena Fernanda Torres receberá curso de pré-vestibular social. As inscrições acontecem de 16 a 30 de junho - Foto: Reprodução da internet

Publicado 16/06/2022 15:40 | Atualizado 16/06/2022 18:59

Rio - Um grupo de amigos professores e o sonho de democratizar o acesso à Educação. Assim nasceu a ideia do Pré-Vestibular Social Fernando Torres, que funcionará na Arena Fernando Torres, dentro do Parque Madureira, com vagas para 300 estudantes.

O professor de História, Ygor Lioi, se juntou a outros dois parceiros e correu atrás para que o projeto acontecesse: "Acreditamos que uma educação de qualidade é a única forma de transformação social possível. Por isso, queremos proporcionar às pessoas em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de também terem acesso a uma boa educação e, sim, acesso a uma adequada preparação para aprovação no ENEM e consequente ingresso em universidades públicas. Dessa forma, eu, Carol Guedes e Vagner Fernandes, gestor da arena, abraçamos a ideia do projeto".





A seleção será feita pela equipe de coordenação social do projeto. As aulas começarão no dia 13 de agosto e ocorrerão sempre aos sábados, das 9h às 13h30. A Arena Fernando Torres fica localizada na Rua Bernardino de Andrade, 200, em Madureira. As inscrições poderão ser feitas de 16 a 30 de junho, apenas de maneira online. Dentro desse período, os interessados devem preencher um formulário de inscrição ( clique aqui ).

Requisitos para a inscrição

- Ter concluído ou estar cursando o último ano do Ensino Médio;

- Ser comprovadamente hipossuficiente, tendo como critério o valor máximo de renda familiar mensal total estabelecido para inscrição no CADúnico;



- Se menor de 18 anos e for selecionado, o candidato deverá se apresentar autorização legal e/ou estar acompanhado do responsável legal na aula inaugural;

- Estar com o esquema vacinal para COVID-19 completo.