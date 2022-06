Ministro da Economia, Paulo Guedes - Isac Nobrega/PR

Publicado 20/06/2022 16:53

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou nesta segunda-feira, 20, a diretoria jurídica do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o evento de comemoração dos 70 anos da instituição financeira, no Rio de Janeiro. Guedes afirmou que o BNDES deve bilhões ao governo e "aplicou uma rasteira" na União.

Segundo o ministro da Economia, o jurídico do BNDES apresentou ao Tribunal de Contas da União (TCU) o argumento de que teria prejuízo se devolvesse ao governo recursos aportados para o aumento de capital do banco.

"A capitalização do BNDES foi feita por meio de um empréstimo com taxa fixa. Quando a inflação sobe, aumenta o subsídio. O Brasil está subsidiando o BNDES. O jurídico do BNDES teve a coragem de ir ao TCU para convencer o TCU de que é o contrário e o TCU caiu. Falaram que devolver o dinheiro agora implicaria perda ao banco. É o contrario. Estão se beneficiando do subsídio. Vocês deveriam estar devolvendo esses recursos, o Brasil está em guerra", disse.

O ministro também afirmou que o governo não "sadomasoquista" e gosta de sacrificar povo brasileiro.