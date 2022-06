Cláudio Castro (PL) anunciou o acordo com a União para a adesão do Rio ao Plano de Recuperação Fiscal - Divulgação

Publicado 21/06/2022 13:51 | Atualizado 21/06/2022 14:01

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) anunciou nesta terça-feira, 21, a adesão do Rio de Janeiro ao Plano de Recuperação Fiscal. Em postagem no Twitter, Castro celebrou o acordo com a União, que prevê condições mais flexíveis, em especial no questão de prazos, para o pagamento da dívida com o governo federal, estimada em R$ 184 bilhões. Caso ficasse fora do plano, o Estado teria a obrigação de repassar de forma imediata R$ 24 bilhões à União.

"A PGE e a AGU acabam de informar ao STF a formalização do acordo que garante a adesão definitiva do RJ ao regime. É um grande passo para o equilíbrio das contas estaduais nos próximos 10 anos", postou Castro.

Em janeiro, o Tesouro Nacional recusou o plano de pagamento proposto pela secretaria de Fazenda do estado. Perto do limite do prazo, ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido de Castro e decidiu pela prorrogação das negociações. Agora, o acordo será encaminhado para homologação do próprio STF.