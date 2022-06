O governo vai começar a pagar a União após dois meses da assinatura do acordo do novo Regime de Recuperação Fiscal - Otacílio Barbosa

Publicado 21/06/2022 17:29

O Governo do Estado do RJ anunciou, nesta terça-feira, que vai começar a pagar a União após dois meses da assinatura do acordo do novo Regime de Recuperação Fiscal. Segundo a subsecretária do Tesouro estadual da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Stephanie da Silva, o Estado do Rio desembolsará R$ 300 milhões por mês, sendo que R$ 200 mi deste total será de juros e R$ 100 milhões da amortização da dívida. Parte do valor será coberto com o aumento da arrecadação obtida no leilão da Cedae, no ano passado.

O anúncio foi dado na audiência da Comissão de Orçamento da Alerj e contou também com a presença do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha. "Se não tivéssemos a adesão aprovada, teríamos problemas com o pagamento de juros e do principal da dívida. A Alerj sempre esteve presente participando, discutindo e o governador enviou os projetos para que houvesse esse diálogo. Fico feliz que, depois desse esforço, o modelo aprovado contemple não apenas a questão da política adotada pelo Tesouro Nacional, mas também os interesses do cidadão fluminense", ressalta Rocha.