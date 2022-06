Evento contou com a presença de Gabriel "Bak", um dos nomes mais conhecidos do cenário brasileiro de Free Fire, homenageado como Embaixador Gamer da cidade do Rio - Divulgação

Publicado 21/06/2022 15:13 | Atualizado 21/06/2022 15:21

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta terça-feira (21), uma unidade administrativa para o desenvolvimento de games e esports na cidade. O órgão fará parte da Secretária Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), se tornando a primeira instituição no Brasil voltado para área de games. Organizado na Nave do Conhecimento Museu Cidade Olímpica e Paralímpica, no Engenho de Dentro, Zona Norte, o evento contou com a presença de Gabriel "Bak", um dos nomes mais conhecidos do cenário brasileiro de "Free Fire", homenageado pela SMCT como Embaixador Gamer da cidade do Rio de Janeiro.

"Os games possibilitam o desenvolvimento de habilidades como criatividade, atenção, concentração, memória e agilidade. Hoje, os jogos eletrônicos podem ser apontados como uma ferramenta eficaz de aprendizagem, especialmente na inclusão de crianças e jovens devido ao ambiente lúdico proposto", afirmou o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho.

Segundo a 8ª edição da Pesquisa Game Brasil 2021, que realiza um levantamento anual sobre o mundo do esporte eletrônico, revelou que 72% da população do Brasil joga videogames. Diante da grande relevância deste universo, o objetivo será buscar retornos para o Município em diversas áreas como turismo, arrecadação, desenvolvimento social, educação, entretenimento, novas carreiras e oportunidades no mercado de trabalho, bem como estimular toda a indústria de games e seu ecossistema.

"Há alguns anos, os esportes eletrônicos apareceram na minha vida e mudaram a minha perspectiva de futuro. Por isso, estar aqui hoje, na cidade onde eu nasci, falando sobre esse mercado e sobre minha evolução, é um grande motivo de orgulho pessoal. Isso é uma prova que os esports estão mudando a vida das pessoas, impactando nos sonhos e abrindo, cada vez mais, portas para jovens", comentou Gabriel "Bak".

O evento contou com a apresentação de um jogo desenvolvido por uma turma, entre sete e 12 anos, do Curso de Desenvolvimento de Games, oferecido gratuitamente pela Nave do Conhecimento do Engenhão.