Procon Carioca leva atendimento a Bangu nesta quinta e sexta-feira

Procon Carioca leva atendimento a Bangu nesta quinta e sexta-feiraDivulgação

Publicado 22/06/2022 20:27

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, vai levar o serviço itinerante ‘Procon nos Bairros’ para a Zona Oeste nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24). Os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões. A equipe do Procon estará disponível para atendimento ao consumidor,no Curso Grau, na Rua Cônego Vasconcelos, 533, em Bangu, das 10h às 15h. Equipes da Light também estará presente no local.



"Observar que o direito do consumidor seja cumprido é o objetivo maior das ações do Procon Carioca. Queremos chegar a todos os pontos da cidade para dar celeridade às resoluções", afirma Renato Moura, secretário de Cidadania.