A Receita Federal tem alertado e orientado os contribuintes sobre o novo golpe praticado por criminosos - Divulgação

Publicado 22/06/2022 15:59

Brasília - Se você tem recebido mensagens por SMS, WhatsApp ou até por e-mail informando que está em situação irregular junto à Receita Federal, cuidado. É o próprio que alerta para a prática de mais um golpe na praça. As mensagens contêm links que direcionam o contribuinte para uma página de "recolhimento de uma taxa falsa com a finalidade de regularização do CPF".

A estratégia para atrair a atenção de pessoas, que, em muitos casos, não necessitam de regularização, é a identificação como "Receita" e utilizando o termo IRPF. O conteúdo falso usa as cores da entidade e da bandeira nacional. O detalhamento tem levado muitos a acreditarem que estão tratando com um órgão oficial do governo federal, o que é falso.

Há casos de contribuintes que, após pagarem o valor, compareceram ao atendimento da Receita Federal e descobriram que não havia nada a ser regularizado, ou pior, que havia pendências como ausência de declaração e multas por atraso, de modo que o valor pago, no caso, R$ 275, de nada serviu.

Houve relato de um cidadão que pagou a taxa, o serviço não foi executado e ele procurou a instituição. Ao fazer a pesquisa, a declaração entregue estava totalmente zerada. A empresa teria afirmado para ele que a retificação custaria mais R$ 170.

A Receita Federal esclarece que a regularização do CPF é realizada gratuitamente pelo site oficial (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br), e que os alertas enviados não possuem link de acesso. Ao entrar, o contribuinte deve selecionar a opção "Meu CPF", em que encontrará orientações sobre como corrigir sua situação cadastral de acordo com a irregularidade no sistema.