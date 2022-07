O e-commerce de pequenas e médias empresas faturou R$ 161,5 milhões - Divulgação

O e-commerce de pequenas e médias empresas faturou R$ 161,5 milhõesDivulgação

Publicado 01/07/2022 18:26

O comércio eletrônico teve um papel de destaque nas vendas para o Dia dos Namorados deste ano, sobretudo para as pequenas e médias empresas (PMEs), conforme balanço realizado pela Nuvemshop. O levantamento aponta que a receita das empresas avançou 17% em relação a 2021, alcançando um faturamento total de R$ 161,5 milhões. Em 2021, o setor faturou R$ 137,4 milhões.

De acordo com a análise, os negócios do setor venderam 2,6 milhões de produtos entre o final de maio e início de junho, com um ticket médio de R$ 248,80. Em 2021, foram comercializados 2,5 milhões de itens, com o ticket médio de R$ 221,00 — alta de 12% no valor médio gasto em cada compra virtual, conforme publicado pelo portal E-commerce Brasil. Os segmentos de moda, acessórios e saúde & beleza lideraram as vendas.

Para Cássio Borges, sócio da CODE Brincos Masculinos, e-commerce de acessórios voltados para homens, os resultados do balanço da Nuvemshop demonstram que o Dia dos Namorados é a data comercial em que as pessoas mais se preocupam em gastar com a aparência estética. “A aparência estética já é algo bem próximo dos homens. Ao longo de todo ano, nota-se uma preocupação constante e regular em cuidar bem do corpo, cabelos e roupas, entre outros”, afirma.

A fala do empresário é confirmada pelos números. Segundo um estudo encomendado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), oito entre dez homens acreditam que “foi-se o tempo em que só as mulheres se preocupavam com a beleza”. Além disso, quase metade (43%) dos participantes se identificaram como “supervaidosos”.

Dia dos Namorados amplia preocupação estética

Borges afirma que o Dia dos Namorados é uma data que leva os homens a terem maior cuidado com a aparência. “Há uma procura maior por parte do público masculino nesta época do ano. Hoje, o Dia dos Namorados é uma data em que preconceitos antigos sobre homens usarem produtos cosméticos, bijuterias, joias e colares, entre outros, já foram superados”, afirma Borges.

Nessa data, prossegue, as mulheres são as grandes responsáveis em apresentar novos produtos e novas marcas para os homens. “De fato, há uma demanda maior e trabalhamos novidades especiais para essa data”, completa.