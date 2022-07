Prefeitura pagará a primeira parcela do 13º salário dos servidores nesta quinta-feira - Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Publicado 06/07/2022 10:50 | Atualizado 06/07/2022 10:58

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, anunciou que pagará nesta quinta-feira (07), a primeira parcela do 13º salário de 2022 para todos os servidores, aposentados e pensionistas do município.

O pagamento segue de acordo com o calendário divulgado em maio. A segunda parcela será paga no dia 15 de dezembro.



De acordo com o órgão municipal, com o equilíbrio das públicas, foi possível voltar a pagar os servidores no segundo dia útil do mês seguinte e antecipar a primeira parcela do 13º salário no meio do ano, que não havia sido pago pela gestão anterior.