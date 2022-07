Procon Carioca fiscaliza farmácias, bancos e supermercados e notifica os estabelecimentos por desrespeitos ao Código do Consumidor - Divulgação

Publicado 05/07/2022 21:48 | Atualizado 06/07/2022 13:31

Rio - Durante 10 dias, o Procon Carioca, instituto vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, da Prefeitura do Rio, percorreu farmácias, supermercados e bancos, em bairros das zonas Sul, Norte e Oeste da cidade. Os agentes fiscalizaram os estabelecimentos e encontraram irregularidades em produtos e, também, na forma em que alguns serviços são oferecidos aos clientes. Todos os estabelecimentos receberam notificações e deverão se adequar às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

As farmácias vistoriadas ficam no bairro de Botafogo. Na Drogasmil, a fiscalização encontrou diversos produtos sem preço no interior da loja. Além disso, os agentes solicitaram a apresentação de notas fiscais de compra e venda dos últimos três meses dos testes de covid-19 vendidos e aplicados na farmácia. A Pacheco, a Venâncio e a Droga Raia receberam notificação pelos mesmos motivos. A Drogaria Raia também foi notificada em razão da fiscalização ter encontrado diversos produtos sem preço no interior da loja, bem como a existência de produto (termômetro digital) com duplicidade de preço.

As equipes que percorreram os supermercados estiveram no Guanabara, em duas filiais do Prezunic e no Dom Atacadista, na Taquara. Todas foram notificadas em razão dos fiscais terem encontrado diversos produtos sem preço no interior das lojas. No Prezunic, da Praça Jauru, após denúncia realizada por consumidor, foi constatado que as embalagens da farofa da marca YOKI estavam furadas, o que retira a qualidade do produto, que deve ser conservado fechado.

A irregularidade pode ser prejudicial à saúde dos consumidores. Por conta disso, houve o descarte de 19 kg do item. O mesmo aconteceu na unidade da Estrada dos Bandeirantes, onde houve o descarte de 24 kg.

Na fiscalização realizada em agências bancárias do Santander, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, nos bairros da Freguesia, em Jacarepaguá , e Madureira, as equipes do Procon Carioca notificaram as instituições pelo tempo de espera dos clientes, que não pode ser superior a 15 minutos, além de ausência da quantidade mínima de assentos prioritários.

Além disso, o Itaú, da Rua Tirol, na Freguesia, e da Rua Carvalho de Souza, em Madureira, e o Banco do Brasil, na mesma rua, receberam notificação pela não disponibilização da escala de funcionários em local público.

Já o Bradesco, da Rua Carolina Machado, foi autuado, também, pelo não fornecimento de senha numérica.

O diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa, explica a atuação do órgão nessas ações. "O Procon Carioca está sempre atento aos possíveis desrespeitos às leis de proteção ao consumidor e atua fiscalizando para prevenir, coibir práticas irregulares, que possam prejudicar a relação com o cliente", enfatiza ele.