Fiscalização do Procon e Secretaria de Defesa do Consumidor entre outros órgãos Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/07/2022 12:06 | Atualizado 06/07/2022 14:04

Rio - Equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon Estadual realizam o terceiro dia de fiscalizações em postos de combustíveis de todo o Estado do Rio nesta quarta-feira, 06. O secretário de Defesa do Consumidor, Rogério Amorim, que tem acompanhado as ações na capital, está com fiscais em estabelecimentos da Zona Sul.



De acordo com a Secretaria, o objetivo é conferir se os postos estão cumprindo a determinação do estado em baixar o preço dos combustíveis após a redução do ICMS. Na última sexta, 01, o governador Cláudio Castro anunciou a redução de 32% para 18% no valor do imposto. Os postos devem repassar para a bomba a diminuição média de R$ 1,19 no preço do litro da gasolina, e de R$ 0,79 no do etanol. No dia do anúncio foi apurado um valor médio da gasolina de R$7,80. A redução prevê uma queda de R$ 1,19 no valor real.

primeira operação para verificar a redução nos postos foi realizada na segunda-feira , 04, e desde então, 195 postos foram fiscalizados e 95 foram autuados por alguma irregularidade - 100 no primeiro dia e 95 no segundo. Destes, 95 foram autuados por alguma irregularidade, 98 estavam com o valor reduzido de acordo com a nova tributação, 65 baixaram o preço abaixo da expectativa e 31 adequaram o valor durante a fiscalização. O preço mais baixo encontrado pelas equipes nesta terça-feira foi de R$ 5,64, em Campo Grande, na Zona Norte do Rio.

Os fiscais flagraram irregularidades como redução apenas parcial dos valores cobrados ao consumidor ou troca das faixas com preço apenas após a chegada dos agentes.

Na terça-feira, 05, a média de preço verificada pelos agentes ficou em R$ 6,45. Até o momento, 105 denúncias válidas foram registradas. O cidadão pode indicar os postos que não cumprirem a decisão por meio dos três canais do Procon-RJ: o aplicativo, o site do órgão ( www.procononline.rj.gov.br ) e uma linha exclusiva para denúncia via WhatsApp (21) 98104-5445.

"Quero fazer um apelo ao consumidor: denuncie. Só assim faremos com que todos os postos baixem os preços", ressaltou Castro. Já nesta terça, 05, os agentes estiveram na refinaria Reduc realizando coleta de informações, com o objetivo de avaliar a vazão de Diesel S10 e Gasolina Tipo A para as distribuidoras localizadas no estado. As informações analisadas cobrem o período de 29 de junho a 3 de julho, ou seja, dois dias antes e depois do Decreto Estadual com validade a partir de 01/07/2022.

Já na ação realizada nas distribuidoras próximas à Reduc, segundo os técnicos da Fazenda estadual, todas as notas emitidas já estão respeitando a alíquota do ICMS conforme o decreto publicado pelo Governo do Estado. Esse controle é fundamental para garantir que o preço final exibido nas bombas alcance a redução proposta pelo governo.