Sexta cota do IPTU vence nesta quinta-feira - Divulgação/Prefeitura do Rio

Sexta cota do IPTU vence nesta quinta-feira Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 06/07/2022 16:41 | Atualizado 06/07/2022 16:58

Os contribuintes da cidade do Rio de Janeiro que optaram pelo pagamento parcelado do IPTU de 2022 têm até esta quinta-feira, 7, para realizar o pagamento da sexta cota do imposto. A guia para pagamento está disponível no site carioca.rio e no aplicativo do Carioca Digital. Com isso, os contribuintes podem quitar os valores usando o celular, de forma mais simples e segura.



As guias em formato digital substituem o antigo carnê, que costumava ser enviado aos 1,6 milhão de contribuintes. Para a comodidade dos cariocas, é possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para pagamento mensal, sem a necessidade de acessar o site todos os meses. Já o aplicativo do Carioca Digital, desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática do Rio - IplanRio, está disponível para iOS e Android e pode ser baixado nas lojas Google e Apple.



O município também faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento já identificou sites que copiam o Carioca Digital para induzir o contribuinte a emitir boletos falsos de IPTU. É importante lembrar que o único endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital: www.carioca.rio ou o aplicativo Carioca Digital.



O não pagamento do tributo na data de vencimento implica na incidência de acréscimos moratórios.



Confira o calendário IPTU 2022



Cota única: Vencimento em 7/2/2022



1ª cota: Vencimento em 7/2/2022



2ª cota: Vencimento em 9/3/2022



3ª cota: Vencimento em 7/4/2022



4ª cota: Vencimento em 6/5/2022



5ª cota: Vencimento em 7/6/2022



6ª cota: Vencimento em 7/7/2022



7ª cota: Vencimento em 5/8/2022



8ª cota: Vencimento em 8/9/2022



9ª cota: Vencimento em 7/10/2022



10ª cota: Vencimento em 8/11/2022







Veja como efetuar o pagamento pelo aplicativo Carioca Digital:



1. Baixe o aplicativo “Carioca Digital” no celular



2. Acesse o app e entre com sua Identidade Carioca — este é o mesmo login e senha usado para acessar o site Carioca Digital. Caso não esteja cadastrado, crie um usuário clicando em “Criar minha identidade carioca”. O acesso também pode ser feito com as credenciais do gov.br.



3. Será preciso aceitar os Termos de Condições de Uso e autorizar o tratamento de dados pessoais.



4. O aplicativo já abrirá na tela do IPTU, com uma mensagem: “Você ainda não adicionou uma inscrição imobiliária”. Clique no botão verde com um “+” ao lado e entre com o número da sua inscrição imobiliária. Você poderá adicionar uma para cada imóvel.



5. Clique no botão que vai aparecer com o número da inscrição imobiliária inserido, o nome do proprietário e o endereço do imóvel



6. Selecione a guia de pagamento



7. Selecione a forma de pagamento (cota única ou parcelado) e clique em “gerar boleto”.



8. Agora você poderá escolher se deseja copiar o código de barras, gerar um PDF do boleto ou compartilhar o mesmo para pagamento.





Veja como fazer o pagamento pelo Portal Carioca Digital:



1. Acesse o portal carioca.rio.



2. Role a tela para baixo e clique no botão IPTU 2022.



3. Insira seu número de inscrição, disponível em qualquer documentação do IPTU.



4. Selecione o exercício 2022.



5. Clique em prosseguir.



6. Selecione a parcela desejada



7. Com qualquer uma das opções selecionadas, aparecerá um botão para gerar o boleto



8. Agora é só clicar.