Segundo a Abicom, o preço do diesel está 3% acima da média internacional e a gasolina, 2% - Ludmila Lopes (RC24h)

Segundo a Abicom, o preço do diesel está 3% acima da média internacional e a gasolina, 2%Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 06/07/2022 14:17

A brusca redução nos preços de referência do óleo diesel e da gasolina no mercado internacional no fechamento desta terça-feira, 5, puxada pela queda do preço do petróleo para perto de US$ 100 o barril no mercado internacional, fez com que os preços médios praticados no Brasil ficassem mais altos do que os comercializados no Golfo do México, puxados pelo mercado baiano.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço do diesel está 3% acima da média internacional e a gasolina, 2%. Para equipar os preços seria possível uma redução média de R$ 0,16 e R$ 0,09, respectivamente

A diferença no Porto de Aratu, na Bahia, onde funciona a Refinaria de Mataripe, privatizada no fim do ano passado, foi responsável pela superação da paridade, o que não se verifica nos portos que são referência nas refinarias da Petrobras. A gasolina no mercado da Bahia estava ontem 15% mais cara e o diesel, 7%.

Já nos portos de Itacoatiara e Itaqui a defasagem da gasolina foi zerada, e nos portos de Suape, Paulínia e Araucária a diferença ainda é favorável ao mercado interno, com preços 2% menores do que no mercado internacional, informa a Abicom.