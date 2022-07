Segundo a pesquisa da Fecomércio RJ, a maioria dos entrevistados busca contato com a natureza - Divulgação

Publicado 06/07/2022 15:37

Pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), entre os dias 22 e 29 de junho, mostra que 79,3% dos moradores do Estado do Rio de Janeiro têm o hábito de viajar. Entre os que possuem este hábito, 71,9% consideram essencial para a viagem hotéis sustentáveis, ou seja, aqueles que levam em consideração os impactos sociais, ambientais e econômicos.

A sondagem mostra ainda que 67,4% se preocupam com consumo de produtos típicos, vindo de fornecedores locais, quando escolhem o destino da viagem. A grande maioria dos entrevistados, 73,4%, costuma procurar lugares com mais contato com a natureza. 15,8% buscam locais que possibilitam conciliar lazer e trabalho.

Para 37,6% dos entrevistados, é muito importante os hotéis sustentáveis para sua qualidade de vida e para gerações futuras, enquanto 30,1% consideram extremamente importante. Outros 29,8% disseram que buscam de forma moderada informações sobre hotéis sustentáveis. 31,1% procuram um pouco e 11,5%, muito. Não buscam essas informações 27,6%.

Segundo a pesquisa feita pelo IFec RJ, 47,6% dos fluminenses ouvidos costumam viajar com mais frequência para fora do estado, enquanto 40,4% preferem o turismo interno. Para fora do país, apenas 12%.