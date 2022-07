A equipe do Procon Carioca estará na Praça Barão de Drumond nesta quinta e na sexta-feira - Divulgação

Publicado 06/07/2022 18:32

O serviço itinerante do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, estará nesta quinta, 7, e sexta-feira, 8 na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel para atender a demandas do cidadão. O consumidor interessado em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos deve levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. A equipe vaui trabalhar das 10h às 15h.

“O objetivo das ações itinerantes do Procon Carioca é ampliar ainda mais as possibilidades de atendimento ao cidadão e agilizar a resolução de suas demandas. O direito do consumidor precisa ser respeitado em todas as regiões da cidade”, destaca Igor Costa, diretor executivo do órgão.

Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões. A Light colocará funcionários para receber as reclamações dos clientes e agilizar o registro das reclamações.