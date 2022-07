Para Paulo Guedes, o Brasil se recupera como potência agrícola e energética - Divulgação/Ministério da Economia

Publicado 13/07/2022 17:29

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o mercado tem revisado para cima as estimativas para o crescimento da economia brasileira. Por outro lado, os mesmos analistas têm reduzido as projeções dos demais países, inclusive cogitando uma recessão nos Estados Unidos e na Europa. Segundo Guedes, o mundo passa por uma turbulência, enquanto o Brasil se recupera como uma potência agrícola e energética.

As declarações foram dadas em evento de comemoração de 25 anos da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), no Ministério das Comunicações. Os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, das Comunicações, Fábio Faria, e a presidente da Caixa, Daniella Marques, também participaram do evento.