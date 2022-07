Operadoras de telefonia deverão oferecer em lojas físicas serviços prestados por telefone - Freepik

Operadoras de telefonia deverão oferecer em lojas físicas serviços prestados por telefone Freepik

Publicado 15/07/2022 14:16

As lojas físicas das operadoras de telefonia no estado do Rio de Janeiro serão obrigadas a oferecer os mesmos serviços prestados por meio do atendimento telefônico. Isso é o que determina a Lei 9.793/22, de autoria da deputada estadual Alana Passos (PTB), sancionada pelo governador Cláudio Castro (PL) e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (15).

A norma altera a Lei 7.620/17, que estabelece o limite de tempo de espera de atendimento nessas lojas - de 15 minutos durante a semana e de 30 minutos durante fins de semana e feriados. “Alguns serviços, como o cancelamento da assinatura ou a mudança de plano, somente podem ser solicitados e concluídos por via telefônica, mesmo que o cliente esteja na loja física”, explicou a deputada.