Primeiro dia de mutirão para negociar dívidas termina com clientes satisfeitos - Cleber Mendes / O Dia

Primeiro dia de mutirão para negociar dívidas termina com clientes satisfeitosCleber Mendes / O Dia

Publicado 18/07/2022 17:49

O primeiro dia do Mutirão Procon 2022 de Negociação de Débitos, promovido pelo Procon-RJ, chegou ao fim nesta segunda-feira (18) com várias pessoas satisfeitas. A cada novo acordo, uma consumidor voltava para casa mais tranquilo.

Este foi o caso de Alex Ayres, de 44 anos, que ficou desempregado no fim de 2020 e começou a trabalhar como vendedor ambulante de balas e itens de tecnologia. Sem ajuda financeira, ele comercializava os produtos no Centro, na Feira de Acari e nos trens, para pagar suas contas. No entanto, Ayres não conseguiu quitar a do cartão. Assim, acumulou uma dívida de R $2.650, o que lhe rendeu várias chamadas de cobrança.

“Algumas ligações, eu já nem atendia mais. Eram vários números diferentes, antigamente quando era de São Paulo era 011. Hoje em dia, eles ligam do Rio de Janeiro, e você acaba atendendo achando que são outras pessoas, oportunidade de emprego. Quando começava a falar da velha dívida, até desligava”, conta Alex.

O Mutirão iniciado nesta segunda-feira, é dedicado às negociações de débitos ativos. Ayres conseguiu reduzir o valor da dívida para R$ 650 à vista. “Valeu a pena”, comemorou. Ele enfrentou uma longa fila para ser atendido. “O negócio lá tá árduo, mas faz parte. Se a pessoa quer, ela tem que pagar um preço, não adianta”. Quando saiu da sede do Procon-RJ, por volta das 15h, o vendedor ambulante ainda presenciou pessoas chegando para ter acesso ao serviço. Alex deixou o Procon-RJ com uma dívida renegociada e outras ainda em aberto. Mesmo assim, ele afirma estar aliviado. “Essa era a que me tirava o sono”.

Nesta primeira semana, o Procon-RJ negocia débitos com bancos e instituições financeiras. Na próxima, será a vez das dívidas com concessionárias de serviços Por fim, a terceira semana será dedicada a acordos com empresas de telefonia e telecomunicações.

Para participar do Mutirão, os interessados precisam comparecer à Sede do Procon-RJ, na Avenida Rio Branco, 25, 5º andar, entre 10h e 14h para obter a senha de atendimento.