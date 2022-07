Captura de tela de sites oferecendo supostos prêmios em PIX mediante compra - Montagem O Dia/Captura de tela PSafe

Publicado 25/07/2022 06:00

Um levantamento feito pela PSafe, empresa de cibersegurança, identificou uma rede de perfis falsos que utilizam a cobrança de pagamentos via PIX como isca para obter dinheiro e dados confidenciais das pessoas. Na prática, os golpistas chamam a atenção das vítimas marcando seus perfis em postagens nas redes sociais, afirmam que a pessoa ganhou um prêmio em dinheiro e informam que para resgatá-lo é preciso entrar em um link e preencher alguns dados. Ainda segundo o estudo, esse tipo de perfil chega a ter mais de 600 mil seguidores e cerca de 365 mil curtidas em seus posts, além de anúncios em buscadores na internet.

Outra abordagem feita é através de posts com falsas promessas de retornar um valor até dez vezes superior que a quantia enviada pela vítima. Também há perfis que oferecem sorteio do PIX no qual a vítima é direcionada a um site no qual deve inserir dados pessoais e bancários, como o do cartão de crédito. Posteriormente, os criminosos acessam os dados, que serão utilizados para a aplicação de outros golpes, como a clonagem do cartão.

Para se proteger dos estelionatários, o VP de Engenharia e Segurança da Zup, empresa de tecnologia do Itaú, Gilmar Esteves, recomenda que o internauta sempre desconfie da promessa de ganhos altos e rápidos. "Os golpistas se aproveitam de momentos frágeis das vítimas. Além do mais, nunca preencha formulários e insira dados bancários ou de cartões em sites ou sistemas desconhecidos", alerta.



Se a pessoa tiver sido vítima do golpe via pix, o especialista frisa que infelizmente é muito difícil recuperar o valor perdido. Mesmo assim, Esteves aconselha que o consumidor lesado procure a polícia e registre um boletim de ocorrência. "Reporte a atividade ilícita com o máximo de detalhes, além de prints de conversas e outros", diz.



Já no caso de débitos em cartões, ele alerta que é importante efetuar o bloqueio e solicitar a emissão de um novo cartão. "Não esqueça de contestar as compras efetuadas pelos fraudadores. Nesse caso também é importante registrar uma ocorrência na Polícia Civil", destaca.

Um outro estudo da Psafe, realizado entre abril e maio deste ano, constatou um aumento de mais de 350% no número de tentativas de golpe do PIX, em comparação com os meses de fevereiro e março no Brasil. "Isso corresponde a quase sete mil tentativas deste golpe com este tema por dia, mais de 280 por hora e quatro por minuto somente entre os meses de abril e maio. E podemos ver que explorar a temática financeira é uma tendência entre os cibercriminosos, pois o mesmo crescimento está acontecendo com os golpes financeiros em geral”, alerta o executivo-chefe de segurança da PSafe, Emilio Simoni.

FIQUE DE OLHO!

1 - Procure duvidar das informações compartilhadas na internet, principalmente quando se tratar de supostas promoções, brindes, descontos ou propostas extremamente vantajosas. Quando se tratar de uma promoção ou oferta de lojas conhecidas, procure sempre confirmar a veracidade das informações nas páginas e sites oficiais das marcas;

2 - Ao fazer um PIX, cadastre a conta recebedora no aplicativo do seu banco para evitar movimentações para chaves inseguras;



3- Suspeite de esquemas que solicitam a transferência de um valor inicial com a promessa de retribuições maiores e evite clicar em links para fazer uma transferência;

4 - Caso precise receber o PIX de uma pessoa desconhecida, envie uma chave aleatória. Use seu CPF ou dados pessoais apenas para pessoas que você conhece;

5 - Desconfie de todos os links compartilhados via troca de mensagem e redes sociais. Na dúvida, use o verificador de links do dfndr lab para conferir se aquela URL é realmente segura;

6 - Restrinja a visualização do seu perfil nas redes sociais apenas para pessoas conhecidas e oculte sua foto do WhatsApp (há uma opção para que apenas seus contatos vejam a foto). Para isso, vá nas configurações do aplicativo, selecione “conta” e depois “privacidade”. Em “foto do perfil”, marque a opção “meus contatos”;