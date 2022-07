O evento estará rolando entre 9h e 17h no bairro Estrela do Norte - Divulgação

Publicado 20/07/2022 17:53 | Atualizado 20/07/2022 18:54

Termina nesta quinta-feira, 21, a feira de imóveis que possibilita a agentes de segurança pública de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a compra financiada da casa própria. Os interessados devem comparecer à Avenida Presidente Kennedy, 765, na Estrela do Norte, das 9h às 17h. A proposta da feira é oferecer opções para que os servidores municipais possam adquirir um imóvel fora de áreas de risco.

O evento tem como foco principal os agentes de segurança, mas também está aberto aos demais servidores da Prefeitura. Ao chegar na feira, os profissionais recebem instruções e orientação sobre as condições de financiamento, que utiliza recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), por meio do programa ‘Habite Seguro' — que garante ofertas especiais para aquisição de moradia.

Para o o guarda municipal Dolph Ferreira Costa, de 33 anos, essa é uma boa oportunidade para ele e os seus colegas de trabalho, morarem em um novo lugar, fora de áreas de risco e com mais qualidade vida.

“Eu vim para ver as opções desse crédito diferenciado e fui muito bem atendido aqui na feira. Encontrei com alguns colegas que também estavam curiosos com as ofertas e procurando um novo local para morar. Os colegas que já possuem casa própria estão procurando outro lugar, por morarem em área de risco. Por isso, essa oportunidade é boa, pela necessidade de celeridade que estamos vivendo”, disse.

A feira, que começou na terça-feira, 19, e vai até está quinta-feira, 21, é promovida pela Caixa Econômica Federal, em parceria entre as secretarias municipais de Habitação, Ordem Pública e Gestão Integrada e Projetos Especiais.

"Esse evento é para o nosso agente de segurança pública. É por isso que estamos realizando esse evento dentro da Ordem Pública. A Secretaria de Habitação convocou as construtoras para participar da ação. Além de valorizar o agente de segurança, conseguimos fomentar o mercado da construção civil", ressaltou o secretário municipal de Habitação, Pedro Pericar.

Para solicitar o crédito, os profissionais de segurança pública devem comprovar o vínculo empregatício e atender aos requisitos: