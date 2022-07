Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa - Reprodução

Publicado 21/07/2022 07:29

Rio — A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira, 20, a parcela de julho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 2. O valor mínimo é de R$ 400. Vale lembrar que os pagamentos seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, conforme o número final do NIS.



O depósito das parcelas ocorrerá até o dia 29 deste mês. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. A partir de agosto até dezembro, o programa pagará benefício mínimo de R$ 600 com base na emenda constitucional promulgada no último dia 14 pelo Congresso Nacional.



Todas as informações de pagamento — a disponibilidade, valores, datas e a composição das parcelas do benefício — podem ser consultadas tanto pelo aplicativo "Auxílio Brasil", quanto pelo aplicativo "Caixa Tem". No caso do app próprio do benefício, basta fazer o login com o CPF e a senha utilizada na antiga plataforma do Bolsa Família.