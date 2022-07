O bilhete aéreo no mercado doméstico brasileiro atingiu o valor médio de R$ 682,60 em maio - Divulgação/Infraero

Publicado 21/07/2022 17:43

O bilhete aéreo no mercado doméstico brasileiro atingiu o valor médio de R$ 682,60 em maio, um aumento de 22% em relação ao preço registrado no mesmo mês de 2019 — comparação com o período que antecede a pandemia da covid-19. À época, o ticket médio foi de R$ 559,85, aponta a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em maio do ano passado e de 2020, marcados pela pandemia, o valor médio foi de R$ 459,79 e de R$ 385,19, respectivamente.

Também de acordo com a Anac, nos cinco primeiros meses de 2022, o preço médio da tarifa foi de R$ 605,04, valor 21,8% maior na comparação com 2019, quando o valor ficou em R$ 496,19.

As companhias aéreas têm atribuído os altos valores de passagens aéreas principalmente ao preço do querosene de aviação, que, acompanhando a trajetória de outros combustíveis derivados do petróleo, encareceu fortemente nos últimos meses.

Segundo a agência reguladora, o querosene de aviação acumulou alta de 59% entre janeiro e maio deste ano. Na comparação do quinto mês do ano com o mesmo período de 2019, o item, que representa aproximadamente um terço dos custos das companhias, subiu 137,8%, aponta a Anac.

Ainda segundo o órgão, em maio, 21,2% dos bilhetes foram vendidos por até R$ 300; aproximadamente 45% abaixo de R$ 500; e 7% custaram mais de R$ 1.500.