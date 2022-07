Todo o processo de negociação das dívidas é feito pela internet - Via Varejo - divulgação

Publicado 21/07/2022 15:59

São Paulo – A Via, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, realiza o “Fim de Semana Renegocie Já Online”. Durante a ação, que terá início às 19h desta sexta-feira, 22, e término às 8h da segunda-feira, 25, a empresa oferece descontos de até 90% para quitação de dívidas.

Além da isenção de multa e juros para os pagamentos das parcelas que estão atrasadas, os consumidores Casas Bahia e Ponto terão a possibilidade de renegociar o pagamento do carnê, com entradas a partir de R$ 50, e planos em até 36 vezes. Para a quitação total da dívida, serão oferecidos descontos de até 90% e diminuição de pagamentos à vista, parcelados em até 9 vezes (os valores dependem de cada contrato e score do cliente).

Em junho, a campanha “Feirão Turbinado Online – Dívida Zero” registrou mais de 40 mil pagamentos de débitos em dia e em atraso, além de mais de 4 mil renegociações de carnês. Graças ao sucesso da ação, a Via decidiu oferecer mais uma chance para aqueles consumidores que não participaram, e agora terão o conforto de poder renegociar seus débitos no fim de semana.

De acordo com a empresa, o principal objetivo da ação é contribuir com o planejamento financeiro dos brasileiros. “Entendendo o momento delicado de diminuição do poder de compra e aumento do endividamento do consumidor brasileiro, a Casas Bahia e o Ponto estão sempre em busca de alternativas para que seus clientes mantenham sua estabilidade financeira e continuem realizando seus sonhos”, ressalta Luis Carlos Caruso, Coordenador de Projetos, Sustentação e Cobrança Digital da Via.

Como participar?

O “Fim de Semana Renegocie Já Online” acontece de forma virtual e, para ter acesso às vantagens, os interessados devem acessar o Portal do Carnê da Casas Bahia e do Ponto.

Serviço

Renegociação de dívidas para clientes Casas Bahia e Ponto

Data: 22 a 25 de julho

Formato: virtual

Renegociação com Casas Bahia:

Portal de renegociação - renegocie.casasbahia.com.br

Renegociação com Ponto:

Portal de renegociação - renegocie.pontofrio.com.br