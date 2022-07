Um QR Code aparecerá parte superior da conta da Light - Light

Publicado 22/07/2022 11:33 | Atualizado 22/07/2022 13:45

A partir de agosto, o modelo da conta de energia elétrica vai mudar para os clientes da Light. Com o objetivo de atender à determinação legal da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz), passando a emitir a fatura de energia elétrica como um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (NF3-e) e com um design diferente, o novo modelo reforça ainda mais a segurança na emissão do documento e na hora de realizar o pagamento, com a possibilidade de acompanhar a emissão da nota em todos os detalhes no site da Sefaz.

A principal alteração na fatura de energia será percebida na parte de cima, logo após dos dados do cliente. Posicionando a câmera do telefone celular no QR Code disponível, o cliente da distribuidora terá acesso imediato às informações fiscais, enviadas diretamente da base de dados do governo do estado.

Vale lembrar que a conta de energia da Light já inclui, desde o mês de outubro de 2021, a possibilidade de pagamento via PIX, por meio de um outro QR Code disponível, a partir de agora, na parte inferior da conta, ficando próximo ao código de barras para pagamento. A partir de agosto, haverá dois QR Code na fatura: o da parte superior é exclusivamente para acesso à nota fiscal, e o da parte inferior é para pagamento por PIX.

O PIX pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha uma conta corrente ou poupança. Essa modalidade de pagamento permite a compensação bancária em apenas alguns segundos e, com isso, pode ajudar a evitar a suspensão no fornecimento de energia por inadimplência ou ainda agilizar a religação do serviço, já que o prazo de 24 horas só passa a contar após a confirmação da fatura quitada.