Imposto de renda 2022Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 29/07/2022 08:25 | Atualizado 29/07/2022 08:30

A Receita Federal paga nesta sexta-feira, 29, mais uma parcela da restituição do Imposto de Renda 2022. Nesta momento, a autarquia pagará R$ 6,3 bilhões a mais de 5 milhões de contribuintes. Deste valor, R$ 285,79 milhões são depositados para prioridade legal, sendo 9,4 mil idosos acima de 80 anos, 62,9 mil entre 60 e 79 anos, 5,3 mil com alguma deficiência física ou mental ou condições graves e 29,5 mil cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além destes, recebem neste lote cerca de 5,1 milhões de contribuintes que entregaram a declaração até o dia 3 de maio de 2022.

Restituições de contribuintes que caíram na malha fina e acertaram as contas posteriormente também serão contemplados. Se o valor não for depositado, como em casos de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.