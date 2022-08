Comércio espera aumento nas vendas para o Dia dos Pais - Reprodução

Comércio espera aumento nas vendas para o Dia dos PaisReprodução

Publicado 03/08/2022 12:03 | Atualizado 03/08/2022 12:15

Uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), aponta uma estimativa de crescimento de 3% nas vendas referentes ao Dia dos Pais. Segundo o levantamento, realizado na última semana de julho, 70% dos comerciantes esperam movimento melhor do que o registrado no ano passado.

Foram entrevistados 350 lojistas de diferentes segmentos, como roupas, calçados (incluindo tênis e sandálias), joias e relógios, livros, eletroeletrônicos, celulares, artigos esportivos, perfumes e acessórios masculinos (cintos e carteiras). Roupas, calçados (sapatos, tênis, sandálias e chinelos) e acessórios, como carteiras e cintos, devem ser os presentes mais procurados.

O presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, avalia que o comércio está moderadamente otimista com as vendas no Dia dos Pais. "As vendas do primeiro semestre do ano não atingiram o resultado esperado, principalmente nas datas comemorativas. O crédito escasso e mais caro causa retração no consumo e a violência urbana prejudica muito o comércio, especialmente as lojas de rua. Tudo isso influencia o comportamento do consumidor", avalia Gonçalves.

Com promoções, propaganda e facilidades de pagamento, os lojistas estimam que o preço médio dos presentes deve ficar entre R$ 150 e R$ 200, por pessoa. A maioria dos clientes deverá parcelar o pagamento, usando cartão de crédito ou carnê de crediário próprios das lojas. Nas compras à vista, a estimativa é que a maioria dos pagamentos seja feita com cartão de débito, seguido pelo Pix e dinheiro.