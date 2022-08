Dia dos Pais: 68% dos brasileiros pretendem comprar presentes; Veja opções do que dar - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 07/08/2022 05:00

Rio - Uma pesquisa, realizada pela All in e Opinion Box, constatou que 68% dos brasileiros têm a intenção de presentear alguém especial no Dia dos Pais, celebrado no próximo dia 14. Sobre as preferências para a compra, estão as categorias Moda e Acessórios (50%), Eletrônicos e Informática (35%) e Esportes (28%), apontou o levantamento que ouviu 2.084 pessoas.

Já relacionado ao valor que o consumidor pretende desembolsar, 31% responderam que estão dispostos a gastar entre R$101 e R$200, 27% até R$100, e uma pequena parcela de 6% respondeu que o valor pode chegar a R$500 ou mais. Com relação às formas de pagamento e onde pretendem comprar, em primeiro lugar está o cartão de crédito (75%), seguido pelo PIX (31%) e o cartão de débito (21%), além do e-commerce ter a preferência ao invés do varejo físico.

"Os hábitos de consumo da população foram transformados pelos períodos de isolamento vivenciados durante a pandemia. Com isso, o público passou a consumir mais de forma on-line e tivemos um crescimento exponencial do e-commerce. Essa prática se manteve, e hoje vemos ainda mais empresas expandindo suas atividades para o comércio eletrônico, o que resultou também em novas tendências de mercado", comenta o porta-voz Head de Produtos da All in, Ricardo Rodrigues.

A pesquisa também investigou quais fatores são essenciais para que o consumidor efetue a compra. Entre os motivos citados, 23% levam em consideração bons preços e promoções, 10% estar precisando do produto, 9% qualidade do produto, 8% ter vantagem no frete e 7% poder comprar on-line e retirar na loja/receber em casa, avaliação positiva de outros clientes e ser uma loja/marca conhecida. (Veja as respostas completas no gráfico abaixo)

Pesquisa constatou que 68% dos brasileiros estão aptos a comprar presentes nos Dia dos Pais. Na imagem, os principais fatores que interferem na decisão de compra do consumidor Divulgação

"Vale frisar que o estudo também mostrou que os consumidores se importam com o atendimento durante e após a compra, que gostariam de uma atenção da loja, de ter um rastreio do pedido e que são itens cruciais até para recompra. Os consumidores que têm experiências gratificantes são grandes candidatos à fidelização, o que é bom e essencial para os dois lados", destaca Rodrigues.

Outro levantamento, desta vez realizado pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), também projeta um aumento nas vendas. Segundo o estudo, 70% dos lojistas esperam um movimento melhor no Dia dos Pais deste ano do que em 2021. "As vendas do primeiro semestre do ano não atingiram o resultado esperado, principalmente nas datas comemorativas. O crédito escasso e mais caro causa retração no consumo, e a violência urbana prejudica muito o comércio, especialmente as lojas de rua. Tudo isso influencia o comportamento do consumidor", explica o presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo Gonçalves.

CONFIRA SUGESTÕES DE PRESENTES PARA TODOS OS BOLSOS

O DIA separou uma seleção de presentes para o Dia dos Pais. Os itens contemplam as mais diversas categorias, que vão de moda a eletrônicos. Confira na galeria abaixo:

fotogaleria

SORTEIOS E PROMOÇÕES

Norte Shopping: o estabelecimento sorteará uma moto BMW G 310 GS da marca alemã, no valor de R$ 38 mil. Para concorrer, é preciso ser cliente do Programa de Relacionamento e enviar pelo App NorteShopping notas de qualquer valor de compras feitas no centro comercial no período entre 28 de julho a 21 de agosto. O sorteio de urna acontecerá no dia 24 deste mês.

Botafogo Praia Shopping: quem fizer as compras de Dia dos Pais no centro comercial de Botafogo entre os dias 4 e 14 de agosto poderá aproveitar a promoção “comprou, ganhou”. Juntando R$ 300 em notas fiscais, o cliente recebe um kit Natura Humor a Rigor, com sabonete e desodorante corporal. A promoção é limitada a uma unidade por CPF. Além disso, o consumidor recebe um número para o sorteio de dois iPhones 13. A participação no sorteio é cumulativa. Ou seja, a cada R$ 300, um número. Basta baixar o aplicativo do Botafogo Praia Shopping, cadastrar as notas fiscais e ir até o ponto de troca, no 3º piso.



Shopping Nova América: os clientes do estabelecimento de Del Castilho que acumularem notas fiscais no valor de R$ 300, entre os dias 4 e 14 de agosto, levam para casa um kit Natura Kaiak Aventura contendo um sabonete e um desodorante corporal. A ação é limitada a um brinde por CPF. Os participantes também recebem um número da sorte para concorrer a três Iphones 13. A participação no sorteio é cumulativa. Ou seja, a cada R$ 300, o participante ganha um número da sorte. O posto de troca ficará no 1º piso, onde o cliete contar com um espaço instagramável para pais e filhos fazerem um lindo registro. É necessário baixar o aplicativo para cadastrar as notas fiscais.



Shopping Nova Iguaçu: juntando R$250 em notas fiscais, entre os dias 4 e 14 de agosto, o cliente participa de um sorteio para concorrer a cinco iphones 13. Para participar, é necessário baixar o aplicativo do Shopping Nova Iguaçu e cadastrar as notas fiscais. O ponto de troca fica localizado no 2º piso. A loja especial de Dia dos Pais ainda oferece a oportunidade dos clientes registrarem o momento ao lado dos filhos. Há um totem onde o frequentador poderá fazer a fotografia, que será impressa em duas vias. Uma imagem ficará de recordação para o cliente e a outra será exposta no shopping, formando um mural afetivo. O Shopping Nova Iguaçu também prepara uma atração musical para a data. No dia 12, às 19h30, a banda Dead N´ Roses anima os iguaçuanos com um show cover da banda Guns N’ Roses. No repertório estão sucessos como Sweet Child O' Mine, November Rain e Patience. A apresentação será no palco da praça de alimentação.



Madureira Shopping: entre os dias 5 e 14 de agosto, o cliente que juntar R$300 em notas fiscais ganhará um número da sorte para concorrer a um vale-viagem no valor de R$ 5 mil. Ao todo, serão sorteados quatro vales-viagem. Basta baixar o aplicativo do Madureira Shopping, cadastrar as notas fiscais e ir até o ponto de troca, no 3º piso, ao lado da Tim. O espaço contará com um ponto instagramável para que os clientes possam eternizar o momento em família. Além disso, os frequentadores poderão ver suas fotos exibidas em totens pelo empreendimento. Para participar, os clientes podem enviar os registros pelo perfil do Instagram do shopping.

São Gonçalo Shopping: os clientes que juntarem R$250 em notas ou em cupons fiscais das lojas participantes, em compras realizadas entre os dias 2 e 14 de agosto, levam para casa um kit Colorado, composto por um copo personalizado e uma cerveja Ribeirão Lager 600ml. Os cupons ou notas fiscais deverão ser cadastrados on-line pelo link os clientes que juntarem R$250 em notas ou em cupons fiscais das lojas participantes, em compras realizadas entre os dias 2 e 14 de agosto, levam para casa um kit Colorado, composto por um copo personalizado e uma cerveja Ribeirão Lager 600ml. Os cupons ou notas fiscais deverão ser cadastrados on-line pelo link www.saogonçaloshopping.com.br/promocoes ou diretamente no ponto de trocas, que está localizado no segundo piso. A promoção é válida somente para maiores de 18 anos, limitada a um único brinde por CPF e válida enquanto durarem os estoques. Os brindes devem ser retirados no ponto de trocas ao lado do Outback.

Caxias Shopping: oferece 25% de desconto até 14 de agosto para os clientes que optarem por comprar oferece 25% de desconto até 14 de agosto para os clientes que optarem por comprar no site do estabelecimento . Basta aplicar o cupom ‘PAI25’. Além disso, pais e filhos vão poder gravar vídeos em 360º em alta resolução, qualidade e com efeito slow motion. A atividade gratuita acontece no dia 14, das 14h às 18h, na praça de alimentação, com participação por ordem de chegada.

Lojas Americanas e Shoptime: as redes de varejo estão com promoções de até 50% e 60% de desconto respectivamente. Compras finalizadas pelo app da Ame garantem até 20% de cashback.

Salão Walter's Coiffeur: na compra de um pacote de serviços, o cliente recebe um kit de shampoo e condicionador da Barbearia Walter's Coiffeur. A rede também promoveo concurso cultural "Como é ter um pai show de bola?". A melhor resposta ganha uma blusa do time de coração, dois ingressos para o tour do Museu do Futebol no Maracanã e um dia de Beleza Walter’s. Promoção válida até 31/08. Consultar regulamento nas unidades.

Supermercados Mundial: a rede aposta nos chocolates para presentear os pais nessa data especial, com seu tradicional "Festival de Chocolates" em todas as 20 lojas no Estado do Rio de Janeiro. A ação tem ofertas de produtos nacionais e importados. Além disso, fará promoções de vinhos, outra opção de presente para o Dia dos Pais.