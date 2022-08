Real Moeda brasileira - Marcello Casal JrAgência Brasil

Real Moeda brasileira Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 06/08/2022 08:55

A Mega-Sena pode pagar neste sábado, 06, um prêmio estimado de R$ 3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas. Este é o último dia da Mega Semana da Sorte que contou com dois sorteios anteriores fechando um total de três. Os primeiros foram terça, 02, e na quinta, 04.

O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Além do modelo com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, os apostadores ainda podem ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.



As apostas para o concurso 2.508 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no App Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.