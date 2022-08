Setor financeiro foi o mais reclamado ao Procon Carioca no primeiro semestre deste ano - Divulgação

Setor financeiro foi o mais reclamado ao Procon Carioca no primeiro semestre deste anoDivulgação

Publicado 05/08/2022 14:27 | Atualizado 05/08/2022 14:30

Rio - No primeiro semestre desde ano o Procon Carioca registrou 43.658 reclamações e os serviços financeiros estão no topo do ranking das 20 áreas mais reclamadas, com 31,35% do total dos registros até o mês de junho. Entre os principais problemas relatados pelos consumidores no setor financeiro estão compartilhamento irregular de dados pessoais e financeiros, as cobranças irregulares por produto ou serviço não contratado ou solicitado, demandas do SAC sem resolução ou não respondidas e dificuldades ou atraso na devolução de valores e reembolso, além de cobranças indevidas ou abusivas para alteração ou cancelamento de contrato.

Em segundo lugar entre as áreas mais reclamadas estão os serviços de Telecomunicações, com 14, 95%, e, em terceiro lugar, os serviços relacionados a Transportes, com 10,77% das reclamações. Seguem-se serviços variados, com 9,95% e, depois, setor de Água, Energia e Gás, com 7,93% das reclamações.



A Light está no topo, entre as 20 empresas mais reclamadas pelos consumidores neste primeiro semestre, com 1982 reclamações: 5,13% do total. Em seguida vem a Claro Celular, com 3,62%, a TIM, com 3,18% das reclamações. A Vivo - Telefônica concentra 3,12% das reclamações e a TAM fica em quinto lugar, com 2,98%.



No topo do ranking dos 20 grupos econômicos mais reclamados estão: Claro, com 11,10% das reclamações e Itaú/ Unibanco, que concentra 5,95% do total. Em terceiro lugar, o Bradesco, com 5,39%. Em seguida, a Gol, com 5, 35% das reclamações e o Santander, que concentra 4,85% do total de reclamações.



"Atento a essas demandas relacionadas ao setor financeiro por parte dos consumidores, o Procon Carioca trabalha no sentido de implantar um Núcleo de Superendividamento, por meio de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O processo já está em andamento ”, afirma Igor Costa, Diretor Executivo do órgão.