O mercado ainda tem dúvidas de que o governo conseguirá privatizar o Porto de Santos - Creative Commons

O mercado ainda tem dúvidas de que o governo conseguirá privatizar o Porto de SantosCreative Commons

Publicado 05/08/2022 13:15 | Atualizado 05/08/2022 13:15

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fará no dia 22 de agosto audiência pública para discutir a desestatização do Porto de Santos e receber sugestões ao processo. O aviso foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 5. A audiência será virtual e terá início às 9h30 (de Brasília). Os interessados em participar do debate podem obter informações no site do BNDES.

Na quinta-feira, 4, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, afirmou que o governo enviará neste mês ao Tribunal de Contas da União (TCU) os estudos de privatização do Porto de Santos. Em postagem feita no Twitter, o ministro reforçou a intenção do governo de realizar o leilão ainda este ano, em dezembro.

A realização do leilão em 2022 é vista com cada vez mais desconfiança no setor — e mesmo por integrantes do governo. Para fazer privatização em dezembro, o Palácio do Planalto espera que TCU dê aval à desestatização até outubro. A Corte, contudo, pode levar mais tempo para analisar o projeto do porto.