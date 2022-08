Vencedores do Favela Inova posam com os troféus recebidos na Unisuam - Divulgação

Publicado 06/08/2022 10:31 | Atualizado 06/08/2022 10:32



Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) realizou, nesta sexta-feira, 05, o Demo Day do projeto Favela Inova , no Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam), em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. O evento é uma competição entre startups que apresentaram novos negócios a investidores de diferentes modalidades. O tema do encontro foi "O seu território não é um limite, mas sim um impulsionador" e premiou os projetos vencedores nas categorias "Germinação", para desenvolver e validar ideias em estágio inicial, e "Incubação", voltada para projetos desenvolvidos em fase de lapidação.

Na categoria "Incubação", o grande vencedor foi o Turistando RJ. Em segundo lugar ficou o Favela Tem Delivery e, em terceiro o Sassan: Soluções Naturais. Já em "Germinação" o ganhador foi o FavelApp, com o Imagina e Foco em segundo lugar. Na votação popular, o primeiro lugar ficou com Enviapages, a segunda posição com Turistando RJ e o Educa Rio em terceiro.



As startups que ficaram em primeiro lugar vão receber bolsa de estudos de 100% para cada membro da equipe, quatro meses de uso gratuito no espaço de coworking do Pólen, incubação gratuita – para os germinados – e prêmios em dinheiro.



"Emoção muito grande, confesso que eu não esperava. O Favela Inova é incrível e fica minha dica para todo mundo participar. Carrego daqui que sempre devo acreditar nos meus sonhos, acreditar naquilo que eu aprendi e não ter medo de arriscar e empreender", disse o guia de turismo Patrick Conca, de 26 anos, idealizador do Turistando RJ, projeto que leva para os alunos de escolas públicas e particulares a possibilidade de visitar locais do Rio.



O evento nesta sexta-feira encerrou a segunda edição do Favela Inova, parceria promovida pela JUVRio e o Polo de Inovação da Unisuam. O programa, que contou com 100 pessoas entre 18 e 29 anos, tem como foco ofertar capacitação profissional e empresarial a jovens moradores de periferias cariocas que vivem em vulnerabilidade social.



O Favela Inova tem como objetivo atrair e promover novos negócios de jovens empreendedores e potencializar a economia criativa e o empreendedorismo social local. Por meio de mentorias on-line e encontros presenciais no ecossistema de empreendedorismo e inovação do Pólen Unisuam, os selecionados para o Favela Inova aprenderam a lidar com temas diversos como estratégia de marketing, mínimo produto viável, networking, canvas social e identidade visual.



A parceria com o Pólen Unisuam viabiliza o suporte de especialistas de mercado, consultores, empreendedores e acadêmicos com experiência comprovada em aceleração de negócios inovadores para ajudar no amadurecimento das ideias e projetos inscritos. Todos os membros das equipes vencedoras vão receber uma bolsa de estudos integral de graduação na Unisuam.



Na primeira edição do Favela Inova, foram contemplados 12 jovens de comunidades do Rio com bolsas de 100% na graduação no Centro Universitário Augusto Motta.