Coberturas residenciais estão em alta e no radar de potenciais compradores de imóveis no RioDivulgação

Publicado 09/08/2022 17:35

Rio - Queridinha de quem planeja comprar um imóvel no Rio de Janeiro, a Tijuca puxa a fila da alta de 4,15% registrada no período de um ano no mercado imobiliário da cidade. De acordo com o relatório de compra e venda divulgado pelo QuintoAndar, o bairro é o mais procurado na capital. Barra da Tijuca, Copacabana, Recreio dos Bandeirantes e Botafogo, respectivamente, completam o top 5.

A valorização acentua o aquecimento do setor, porém revela que o valor médio do metro quadrado no Rio chega a R$ 5.115. A alta de imóveis localizados na Zona Norte alcança a 16,4%, contra 10,7% dos na Zona Sul. A cotação, entre abril e junho deste ano, confirmou o aumento de 4,1% na capital fluminense.

Em comparação com o primeiro trimestre, a alta atinge a 4,52%. Na Zona Sul, região mais valorizada da cidade, o valor médio do metro quadrado no Rio é de R$ 11.072. Na Zona Norte, o preço é de R$ 4.103,6.



"Assim como o mercado de aluguel, o mercado de compra e venda registra um bom momento na capital fluminense, apesar do aumento dos custos do financiamento imobiliário", disse Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar.



COBERTURAS EM ALTA

Além de definir os bairros de preferência, os compradores do Rio classificam os apartamentos de cobertura, com armário embutido no quarto e ar-condicionado instalado como características decisivas na hora de fechar o negócio. Logo atrás, aparecem armários na cozinha, sol da manhã. O levantamento leva em conta os filtros mais utilizados na procura de imóveis no site do QuintoAndar no segundo trimestre deste ano.



CONFIRA O RANKING DOS BAIRROS MAIS PROCURADOS POR COMPRADORES NO RIO:

1 - Tijuca, Zona Norte;

2 - Barra da Tijuca, Zona Oeste;

3 - Copacabana, Zona Sul;

4 - Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste;

5 - Botafogo, Zona Sul;

6 - Ipanema, Zona Sul;

7 - Flamengo, Zona Sul;

8 - Méier, Zona Norte;

9 - Jacarepaguá, Zona Oeste;

10 - Freguesia, Zona Oeste