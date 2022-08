Roupas são os produtos mais procurados por quem pretende comprar presentes para o Dia dos Pais - Divulgação

Roupas são os produtos mais procurados por quem pretende comprar presentes para o Dia dos PaisDivulgação

Publicado 10/08/2022 13:24

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revela que 44,2% dos consumidores pretendem presentear alguém no Dia dos Pais. A pesquisa, que foi realizada entre os dias 25 e 29 de julho, ouviu 342 pessoas e mostra um crescimento na intenção em relação ao ano passado (40%). Os gastos médios com as compras são estimados em R$ 187. No ano passado, a média ficou em R$ 179.



Os números do levantamento atual se aproximam dos verificados em 2020, período de medidas de flexibilização na pandemia da Covid-19. Na época, 46,2% disseram ter a intenção de comprar algo. Porém, na pesquisa deste ano, a maioria, 55,8%, não pretendem comprar presente, contra 60% em 2021 e 53,8% de 2020.



“O resultado deste ano ficou próximo de 2020, quando a primeira onda da pandemia começava a desacelerar, e já observávamos os impactos positivos dos incentivos para a atividade econômica”, explica o diretor executivo do IFec RJ, João Gomes.



Entre os produtos mais procurados pelos consultados estão roupas, com 63,6%; calçados ou acessórios, com 25,2%, e perfume ou cosmético, com 15,2%. Aqueles que darão mais de um presente representam 25,8% dos entrevistados.



A data deve imovimentar R$ 639 milhões na economia fluminense, enquanto essa movimentação financeira em 2021 foi de R$ 433 milhões.

Na pesquisa, 52,3% dos entrevistados informaram que pretendem comprar seus presentes em lojas físicas, 17,2% em lojas virtuais e 30,5% em ambas.