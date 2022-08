O ataque foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Freepik

O ataque foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI)Freepik

Publicado 17/08/2022 12:10 | Atualizado 17/08/2022 15:13

Após o ataque cibernético sofrido pela Prefeitura do Rio na madrugada desta segunda-feira, 15, equipes da Empresa Municipal de Informática (IplanRio) conseguiram avanços significativos nas últimas 12 horas para o restabelecimento total do Datacenter da administração municipal. De acordo com a prefeitura, na madrugada desta quarta-feira, 17, os técnicos reassumiram o controle da gestão e dos sistemas de rede, que estão sem funcionar pelo terceiro dia seguido.

Segundo a administração municipal, o ataque hacker foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e que um representante da Prefeitura do Rio de Janeiro é aguardado para apresentar informações que levem à identificação dos responsáveis.



Apesar dos avanços da Iplan, a Prefeitura do Rio disse que vai manter os serviços fora do ar até que o ambiente digital esteja totalmente seguro. Ainda segundo a administração municipal, não há previsão para o retorno on-line de todo o Portal da Prefeitura e das páginas de serviços aos cidadãos. No entanto, a expectativa é de que o Diário Oficial do município volte a ser publicado a partir desta quinta-feira, 18. O Centro de Operações, o serviço de atendimento 1746 e o aplicativo Táxi.Rio operam normalmente.





Em nota, a Prefeitura do Rio pediu a compreensão dos cariocas e ressaltou que os servidores da Iplan trabalham para que o sistema volte a sua normalidade o mais rápido possível. Entre os serviços afetados, estão os utilizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para a realização de inscrição do CadÚnico. A inclusão de novos cadastros está suspensa por prazo indeterminado. Os sistemas fazendários — como arrecadação de IPTU e de emissão de nota fiscal, pagamento de ITBI e demais serviços — também estão fora do ar.Em nota, a Prefeitura do Rio pediu a compreensão dos cariocas e ressaltou que os servidores da Iplan trabalham para que o sistema volte a sua normalidade o mais rápido possível.