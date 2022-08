Prefeitura do Rio de Janeiro - reprodução

Publicado 17/08/2022 08:59 | Atualizado 17/08/2022 11:06

Pelo terceiro dia consecutivo, os sistemas da Prefeitura do Rio continuam fora do ar. O datacenter da administração municipal foi invadido por um ataque hacker na madrugada desta segunda-feira (15) . O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

Por conta da ação criminosa, o Portal da Prefeitura e o Carioca Digital foram retirados do ar, de forma preventiva, para preservação dos dados. Entre os serviços afetados, estão os utilizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para a realização de inscrição do CadÚnico, que está suspenso por prazo indeterminado.

Os sistemas fazendários como arrecadação de IPTU e de emissão de nota fiscal, pagamento de ITBI e demais serviços também estão fora do ar. A Secretaria de Fazenda e Planejamento esclarece, ainda, que a arrecadação não deve ser afetada pelo período de paralisação. Já os contribuintes de ISS que utilizam o sistema da Nota Carioca podem emitir um Recibo Provisório de Serviço (RPS), obtido virtualmente ou em papelarias, e realizar a substituição posteriormente.

A falta de funcionamento do Nota Carioca, por meio do qual diversos empreendedores emitem notas fiscais, afetou diversas empresas, fazendo com que muitos pagamentos não possam ser realizados