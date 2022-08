Com o resultado anunciado nesta quarta, o IPCA-15 acumulou um aumento de 5,2% no ano - Reprodução

Publicado 24/08/2022 10:02 | Atualizado 24/08/2022 10:29

A queda de 0,73% registrada em agosto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) representou o menor resultado do indicador da série histórica iniciada em novembro de 1991, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses passar de 11,39% em julho para 9,60% em agosto, a mais baixa desde agosto de 2021, quando estava em 9,30%.

No mês de agosto de 2021, o IPCA-15 tinha subido 0,89%.

Alimentação

Na abertura do IPCA-15, contudo, os gastos das famílias com alimentação e bebidas passaram de uma elevação de 1,16% em julho para uma alta de 1,12% em agosto. O grupo Alimentação e bebidas deu uma contribuição de 0,24 ponto porcentual para a taxa negativa de 0,73% do IPCA-15 deste mês.

A alimentação no domicílio subiu 1,24% em agosto, com esta alta sendo puxada por um novo encarecimento do leite longa vida, que subiu 14,21% em agosto, item de maior pressão individual no IPCA-15 do mês, 0,14 ponto porcentual.

O leite longa vida já acumula uma alta de 79,79% no ano. As famílias também pagaram mais em agosto pelas frutas (2,99%), queijo (4,18%) e frango em pedaços (3,08%).

A alimentação fora do domicílio subiu 0,80% em agosto. A refeição fora de casa ficou 0,72% mais cara, enquanto o lanche subiu 0,97%.

Transportes

Ainda segundo o IBGE, a redução nos preços dos combustíveis fez as famílias brasileiras gastarem menos com transportes em agosto O grupo Transportes passou de uma queda de 1,08% em julho para um recuo de 5,24% em agosto, dentro do IPCA-15.

O grupo foi responsável por -1,15 ponto porcentual da taxa de -0,73% registrada pelo IPCA-15 neste mês.

A deflação no grupo foi puxada pela queda de 15,33% no preço dos combustíveis. A gasolina caiu 16,80%, maior contribuição negativa para o IPCA-15 do mês, -1,07 ponto porcentual.

Houve quedas também no etanol (-10,78%), gás veicular (-5,40%) e óleo diesel (-0,56%). As passagens aéreas recuaram 12,22% em agosto, após quatro meses consecutivos de altas.

Na direção oposta, houve aumento de preços nos veículos próprios (0,83%): motocicleta (0,61%), automóvel novo (0,30%) e automóvel usado (0,17%).