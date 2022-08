O sistema do Nota Carioca estava há 10 dias sem funcionamento - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 24/08/2022 09:23 | Atualizado 24/08/2022 09:34

site Nota Carioca e os serviços estão novamente disponíveis para a população, após quase 10 dias fora do ar por conta do ataque hacker ao Datacenter da Prefeitura do Rio, no dia 15 de agosto. O sistema chegou a voltar ao ar na tarde desta terça-feira, 23, mas ainda apresentava instabilidade.

Com o retorno, os cariocas também podem emitir as notas fiscais que vão substituir os Recibos Provisórios de Serviços (RPS) emitidos durante a inoperância do sistema. Ainda não há previsão de reestabelecimento total dos serviços da prefeitura.

Na segunda-feira, 22, os técnicos também conseguiram restabelecer os sistemas de pagamento da Secretaria de Fazenda . Com isso, o pagamento dos salários dos servidores e de fornecedores está garantido, segundo a prefeitura. Também foram depositados benefícios de servidores, como auxílio creche, auxílio moradia e auxílio medicamento.

Com o retorno do sistema de pagamento, a Secretaria Municipal de Habitação também realiza, de forma antecipada, o depósito dos Auxílios Habitacionais Temporários.







A administração municipal informou que os servidores da IplanRio seguem com o trabalho ininterrupto para o restabelecimento total do Datacenter municipal e a volta de todos os sistemas. Aqueles que ainda não estão online permanecerão desta maneira até que todo o ambiente digital esteja seguro.

A Prefeitura do Rio ressaltou que o Portal da Prefeitura segue como plataforma de informações aos cariocas e só deixará de fazer este serviço quando todo o portal da Prefeitura estiver normalizado. Os perfis do município em redes sociais também estão à disposição da população, porque não foram atingidos pelo criminoso ataque hacker. Diário Oficial e seu banco de dados retornou na semana passada e pode ser acessado normalmente.

Segundo a Polícia Civil, o ataque hacker ao Datacenter é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) para que o responsável possa ser identificado e punido.