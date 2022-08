Previsão é chegar ao fim do ano com quatro mil agências com o serviço 'Caixa pra Elas' em todo o país - Reprodução

Previsão é chegar ao fim do ano com quatro mil agências com o serviço 'Caixa pra Elas' em todo o paísReprodução

Publicado 24/08/2022 18:32

A Caixa inaugurou, no centro do Rio, sua milésima agência com atendimento exclusivo para mulheres, nesta quarta-feira, 24. Na estratégia lançada no dia 9 deste mês, o atendimento em tais unidades é feito por empregados capacitados para prestar informações sobre formalização de microempreendedoras individuais, orientação financeira, empreendedorismo e acolhimento às mulheres em situação de violência.

“Orientação contra a violência, indicando os canais onde tem delegacias especializadas e centros de acolhimento. É um cuidado completo com a mulher”, afirmou a presidente da Caixa, Daniella Marques, que estava na inauguração.

Segundo Daniella, até agora, oito mil embaixadoras da iniciativa foram treinadas para fazer o atendimento, e a previsão é chegar ao fim do ano com quatro mil agências com o serviço "Caixa pra Elas" em todo o país. Iniciativa é parte do reforço que a instituição dedica ao apoio às causas femininas, explicou. “Só no aplicativo Caixa pra Elas, já são quase oito milhões de acessos em uma semana.”

Daniella Marques destacou a importância do atendimento diferenciado e lembrou que a Caixa é o banco operador de todos os programas sociais do governo federal e que, entre os 20 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil, 16,5 milhões são mulheres beneficiárias, que, com as informações prestadas nas unidades Caixa pra Elas, podem abrir um registro de microempreendedor individual (MEI), sem perder o auxílio.

Embora tenha sido inaugurada a milésima unidade, as mais de 4,2 mil agências do banco também oferecem atendimento exclusivo às mulheres, com empregados capacitados para prestar orientações específicas do programa Caixa pra Elas.

A presidente do banco informou que o atendimento exclusivo está disponível também de forma itinerante, em caminhões-agência e agências-barco da Caixa. Além disso, as mulheres podem ser atendidas de forma virtual, por meio do aplicativo Caixa Tem. Pelo aplicativo, clientes da instituição já fizeram 11 milhões de acessos únicos para obter informações sobre empreendedorismo, desenvolvimento do próprio negócio e controle do orçamento familiar, entre outras dicas úteis de promoção da autonomia feminina.

Na solenidade desta quarta-feira, foi assinado um contrato do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) com uma microempreendedora que pretende ampliar o curso multidisciplinar, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Além disso, dois beneficiários receberam cartões do Auxílio Brasil.

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, que também estava presente à cerimônia, disse que o governo encerrou o pagamento da parcela de agosto do Auxílio Brasil, e a perspectiva é iniciar a liberação da parcela de setembro também na primeira quinzena do mês. Os pagamentos continuam no mês que vem, começando na primeira quinzena, informou.