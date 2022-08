Procon Carioca multa Apple em mais de R$ 12 milhões por venda de iphones 12 sem carregador; Medida configura venda casada, uma infração prevista no Código do Consumidor - AFP

Publicado 24/08/2022 17:43 | Atualizado 24/08/2022 17:51

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, da Prefeitura do Rio, multou a Apple no valor de R$ 12.274.500 devido à venda dos smartphones do modelo iPhone 12 sem o respectivo carregador do celular, item indispensável para o regular funcionamento do mesmo.



A autarquia também instaurou processo administrativo sancionador em relação aos smartphones do modelo iPhone 13. Nessa oportunidade, a empresa também recebeu notificação para que, em um prazo de 20 dias, apresente esclarecimentos ao Procon Carioca, a respeito da mesma prática.



A Apple também deve prestar esclarecimentos sobre o lançamento do iPhone 14. Caso ambos os casos configurem infração à norma consumerista, a empresa poderá ser multada em cerca de R$12.274.500 para cada caso, totalizando R$ 36 milhões em multas.



Os agentes de fiscalização do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor verificaram, durante fiscalização realizada no endereço eletrônico da empresa, que o Iphone 12, 13 e suas variantes (Iphone Pro, Iphone Pro Max, Iphone Mini), não vêm acompanhados do carregador/adaptador de tomada, o que fere a legislação. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor considera prática abusiva a venda casada, ou seja: condicionar um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Em especial por se tratar de um item indispensável ao seu regular funcionamento.



O diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa informa que a prática tem sido recorrente e precisa ser combatida para que o direito do consumidor seja respeitado. "Não é de hoje que, sob o argumento de sustentabilidade, as maiores empresas do setor de telefones comercializam celulares no Brasil fracionando seus produtos, obrigando aos consumidores a adquirir de forma separada, um item indispensável ao regular funcionamento do mesmo, tal como o carregador. Estima-se que tal prática gerou um incremento de receita à Apple de mais de 6 bilhões de dólares”, afirma.



Nesse mesmo foco, o Procon Carioca instaurou também averiguação preliminar pelo fato de a empresa já anunciar o lançamento do iPhone 14, em evento programado para 7 de setembro. Ainda que o lançamento não tenha sido realizado e, portanto, o referido modelo não se encontre disponível para a venda, esta averiguação ocorre com o objetivo de evitar futuras infrações.



Procurada, a Apple no Brasil ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço está aberto para manifestação.