Banco do Brasil liberou cerca de R$ 8 bilhões em recursos através da nova rodada do Pronampe - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/08/2022 17:41 | Atualizado 25/08/2022 18:17

O Banco do Brasil (BB) liberou cerca de R$ 8 bilhões em recursos através da nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), aberta há exatamente um mês. Trata-se de mais da metade dos recursos liberados pelo banco no programa entre 2020 e 2021. O banco público, que foi o primeiro a liberar operações para os clientes neste ano, já destinou recursos a cerca de 77 mil micro e pequenas empresas do país.

Ao todo, 54% das empresas contempladas são do setor de comércio, enquanto 31% são de serviços, e 15% são pequenas indústrias. Neste ano, o BB contatou as empresas aptas a tomarem recursos no Pronampe antes da liberação dos recursos, o que ajudou a impulsionar as contratações: no primeiro dia, o banco liberou R$ 2,5 bilhões em recursos para 23 mil clientes, recorde histórico entre todas as rodadas do programa.

"Além de levar desenvolvimento socioeconômico para todas as regiões, esse programa auxilia na manutenção e geração de empregos", afirma em nota o vice-presidente de negócios de varejo do banco, Carlos Motta. De acordo com ele, os desembolsos já realizados pelo banco apoiaram empresas que empregam cerca de meio milhão de trabalhadores no país.

Motta destaca o uso de inteligência analítica aplicada ao conhecimento dos clientes, o que ajuda na relevância das ofertas de produtos e serviços. "Para que os clientes tenham acesso a um banco altamente especializado, com produtos, serviços e assessoria adequados às suas necessidades, estar próximo de nossos clientes é fundamental. Esse é um dos diferenciais que nos impulsionam a gerar não só esses bons resultados, mas gerar verdadeiro valor nas relações entre os clientes MPE e o BB", complementa.

Na atual rodada, o Pronampe oferece crédito com taxa de 6% ao ano mais Selic, e crédito de até R$ 150 mil por tomador. Podem recorrer aos recursos empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Os empréstimos têm garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

No primeiro mês de operações da linha, o BB liberou cerca de R$ 3,2 bilhões em recursos para empresas que contam com mulheres em sua composição societária, 31 mil ao todo. "Os negócios reforçam o compromisso de apoio ao empreendedorismo feminino alinhado às ações do programa BB pra Elas, um movimento que oferece soluções financeiras, educação empreendedora e saúde e bem-estar", diz Motta.

Ao todo, em 2020 e 2021, nas primeiras rodadas do programa, o banco fez a liberação de R$ 15,2 bilhões, para mais de 186 mil empresas.

O banco tem 2,8 milhões de clientes MPEs. Desde março de 2020, começo da pandemia, o banco liberou mais de R$ 200 bilhões em crédito a 754 mil empresas. Somente em junho deste ano, foram R$ 7 bilhões em desembolsos, o maior volume mensal dos últimos anos.