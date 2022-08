Maria Domingas Pucú, secretária de Assistência Social e Valnei Alexandre da Fonseca, subsecretário de Programas para População em Situação de Rua - Divulgação

Maria Domingas Pucú, secretária de Assistência Social e Valnei Alexandre da Fonseca, subsecretário de Programas para População em Situação de RuaDivulgação

Publicado 24/08/2022 19:21

Mais de 60 pessoas estiveram reunidas nesta quarta-feira, 25, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (SESCOOPRJ), no Centro do Rio, para participar do I Network de Empresários e da Gestão Pública Municipal com o tema: “Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua: o que temos a ver com isso?”.

Na programação do evento, três palestrantes foram convidados para falar sobre o assunto, o professor e doutor, Emerson Affonso da Costa Moura, o professor e doutor, Dario de Souza e Silva Filho e a professora e procuradora da Fazenda Nacional, Maria Lúcia de Paula Oliveira.



A Secretária Municipal da Assistência Social, Maria Domingas Pucú ressaltou a importância de abrir um diálogo amplo entre a gestão pública e a iniciativa privada, buscando oportunidades de emprego, moradia e inserção social para os moradores em situação de rua e abrigados.



"Esse é o primeiroNetwork das secretarias da assistência social, turismo, trabalho e renda e cidadania com a sociedade civil para pensar soluções de empregabilidade para essa população. A nossa ideia é avançar na cidade toda e estabelecer em cada CAS uma rede de contatos para esse enfrentamento", afirmou.



Várias lideranças da gestão pública do município estiveram presentes e destacaram a importância de se estabelecer uma rede de parcerias com a iniciativa privada e apontar caminhos e soluções mais definitivas. Entre eles estavam o secretário de Trabalho e Renda, Alexandre Arraes, o secretário de Turismo, Antônio Mariano, o subsecretário de Cidadania, Leandro Pereira, e os subprefeitos da Zona Sul e Centro, Flávio Vale e Leonardo Pavão. Empresários cariocas e representantes do Rio Orla, Leonardo Maciel e Fernanda Amorim e coordenadores da assistência social das 10 coordenadorias do CAS também participaram do evento.



O encontro marcou também o lançamento da subsecretaria de Programas para População em Situação de Rua, que contará com a gestão de Valnei Alexandre da Fonseca. O objetivo é intensificar o atendimento a essa população que vivem extrema vulnerabilidade nas ruas da cidade.