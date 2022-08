Este é o décimo primeiro levantamento de safra da Conab, do total de 12 - Wenderson Araujo/Trilux

Publicado 24/08/2022 15:38 | Atualizado 24/08/2022 15:52

A produção brasileira de grãos deverá atingir o recorde de 308 milhões de toneladas na safra 2022/23, apontam as primeiras projeções da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a temporada.

Segundo a entidade, o resultado será impulsionado, principalmente, pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. A produção total destes cinco principais produtos cultivados no país, que correspondem a mais de 90% da produção brasileira de grãos, está estimada em 294,3 milhões de toneladas.



"Apesar do aumento nos custos de produção, as culturas ainda apresentam boa liquidez e rentabilidade para o produtor brasileiro", disse, em nota, o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.