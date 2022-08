Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan, Itaucard, do Itaú Unibanco, e Nubank estão entre as empresas investigadas pela Justiça - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 25/08/2022 13:21

Brasília - O Ministério da Justiça informou nesta quinta-feira, 25, que abrirá investigação a 23 bancos e instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignados. Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan, Itaucard, do Itaú Unibanco, e Nubank estão entre as empresas que passarão pelo "pente-fino".



Segundo denúncia apresentada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do estado do Rio de Janeiro, foi constatado que diversos consumidores têm sido lesados com a emissão não autorizada dos cartões e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. A investigação foi aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) na segunda-feira, 22.



De acordo com a apuração inicial, a fraude ocorreria quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ser ter a devida informação de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, seria lançado como saque no cartão e depositado na conta corrente do cliente.



Assim, segundo a Defensoria do Rio, o cliente pode ser facilmente levado ao superendividamento, pois o pagamento mínimo, feito através do desconto em folha, abateria apenas o valor dos juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação dos outros débitos.



Desta forma, considerando a existência de 4.575.529 cartões consignados ativos, 3,7% do total de cartões ativos no país, foi determinada a investigação para apurar a ocorrência de prática abusiva.



Confira a lista de bancos e instituições financeiras investigadas:

- Banco BMG S.A

- Banco Bradescard

- Banco Bradesco Cartões S.A

- Banco Bradesco S.A

- Banco Cetelem S.A

- Banco CSF S.A

- Banco do Brasil S.A

- Banco Itaucard S.A

- Banco Losango S.A

- Banco Pan

- Banco Santander (Brasil) S.A

- Banco Triângulo S.A

- Bancoob

- BV Financeira S.A. CFI

- Caixa Econômica Federal

- Hipercard BM S.A FIN

- Itaú CBD CFI

- Luizacred S.A. SOC CFI,

- Midway S.A - SCFI,

- Nu Pagamentos S.A

- Pernambucanas Financ S.A. CFI

- Portoseg S.A. CFI

- Realize CFI S.A