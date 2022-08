Sony deixa Brasil fora da lista de reajuste do preço do Playstation 5, mas console pode custar até R$ 4.999,99 no país - Divulgação

Sony deixa Brasil fora da lista de reajuste do preço do Playstation 5, mas console pode custar até R$ 4.999,99 no paísDivulgação

Publicado 25/08/2022 14:57

Rio - A Sony anunciou nesta quinta-feira, 25, que o preço do PlayStation 5 terá aumento em diversos países em países como China e Japão e em toda a Europa. Ao justificar o reajuste, a empresa, pressionada, citou a inflação ao redor do mundo e política cambial adversa em cada região. Não haverá aumento de preços no Brasil e nos Estados Unidos. No entanto, o valor ainda é "salgado" para o gamer brasileiro que sonha com o console.

O valor médio do videogame no mercado nacional varia entre R$ 4.249,99 e R$ 4.999,99. No anúncio, a Sony confirmou a alteração na tabela de preço na Europa, Reino Unido, Japão, China, México, Canadá e Austrália. Com exceção do Japão, todos o reajuste passa a valer de forma imediata.



Confira os reajustes do PlayStation 5 ao redor do mundo:



- Europa: PS5 Blu-ray Ultra HD - € 549,99 - PS5 Digital Edition - € 449,99



- Reino Unido: PS5 Blu-ray Ultra HD - £ 479,99 - PS5 Digital Edition - £ 389,99



- Japão (a partir de 15 de setembro) - PS5 Blu-ray Ultra HD - ¥ 60.478 ienes - PS5 Digital Edition - ¥ 49.478 ienes



- China: PS5 Blu-ray Ultra HD - ¥ 4.299 yuan - PS5 Digital Edition - ¥3.499 yuans



- Austrália: PS5 Blu-ray Ultra HD - AUD $ 799,95 - PS5 Digital Edition - AUD $ 649,95



- México: PS5 Blu-ray Ultra HD - MXN $ 14.999 - PS5 Digital Edition - MXN $ 12.499



- Canadá: PS5 Blu-ray Ultra HD - CAD $ 649,99 - PS5 Digital Edition - CAD $ 519,99