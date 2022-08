Procon-RJ dá dicas para evitar golpes financeiros - Divulgação

Publicado 26/08/2022 16:26

Quadrilhas espalhadas por todo o país utilizam diversos meios para tentar aplicar golpes financeiros em diferentes perfis de vítimas, incluindo idosos, aposentados e pensionistas. Atento a essa situação, o Procon-RJ divulgou nesta sexta-feira (26) orientações importantes que os consumidores devem seguir para diminuir as chances de serem vítimas de golpes.

Uma das dicas é sempre desconfiar quando uma oferta de empréstimo é muito vantajosa ou que exija o pagamento antecipado de algum valor. Conforme informações da Delegacia do Consumidor (Decon), os criminosos costumam agir oferecendo vantagens atrativas, muito acima da média, e solicitam os dados cadastrais e bancários para aplicar novos golpes. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre as tentativas de golpes usadas por fraudadores estão os que envolvem falsos empréstimos, como o do consignado. Nessa situação, o fraudador se passa por um funcionário de instituições financeiras e oferece empréstimos com condições lucrativas.

Ainda segundo a Febraban, para garantir a finalização do empréstimo, o fraudador pede ao consumidor que faça um depósito bancário referente à taxa de cadastro ou solicite a antecipação de alguma parcela. Outra tática usada pelos golpistas é solicitar dados pessoais e financeiros da vítima e, com as informações em mãos, realizar transações fraudulentas em nome do cliente.

Moradora do Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, a aposentada Elza Luna, de 68 anos, tem sido vítima de golpistas. Ela conta que, depois de ter quitado em 2020 um empréstimo que havia feito em 2015, começou a receber descontos em sua pensão. Ao procurar o banco, foi informada pela instituição que havia outros três empréstimos em seu nome e vários seguros, como de moto, carro e vida.

"Todo mês, há o desconto de R$ 750 do meu salário por empréstimos que eu nunca pedi. Isso me faz muito mal. Perco o sono à noite e sinto muita vontade de chorar", comentou Elza, que há quatro meses tenta reverter a situação com a ajuda de um advogado. O Procon-RJ relacionou situações de risco e quais medidas devem ser tomadas em casos de suspeita ou realização de fraudes.

Como se proteger

O consumidor deve desconfiar sempre que receber uma oferta de empréstimo muito vantajosa ou que exija o pagamento antecipado de algum valor. Ao receber uma oferta de crédito, pesquise sobre a instituição financeira, verifique os seus canais oficiais de atendimento, certifique-se da veracidade da oferta e consulte a reputação do fornecedor.

Não faça pagamentos antecipados. Não forneça seus dados pessoais, bancários, de login e senha ou endereço, por ligação e mensagem. Não clique em links de e-mails, SMS ou WhatsApp, de contatos que você não conhece.

Fui vítima, o que devo fazer?

Caso tenha sido vítima de algum golpe relacionado ao falso empréstimo, procure a instituição financeira envolvida e comunique o fato à autoridade policial.