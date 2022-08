Projeto realizado pela FEPERJ, ajuda trabalhadores da colônia Z-9 em Magé, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 26/08/2022 18:43

Os pescadores da colônia Z-9, em Magé, no Rio de Janeiro, que fazem parte do programa “Águas da Guanabara”, realizaram nesta sexta-feira, 26, um mutirão de limpeza onde recolheram 4,5 toneladas de lixo. O projeto visa, qualificar e quantificar os resíduos sólidos e os impactos que eles possuem sobre a fauna e a flora da Baía de Guanabara, através de novos olhares sobre esses problemas.

A Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), além de remunerar os pescadores, também oferece mensalmente o auxílio-alimentação. Segundo a pescadora, Roseli Rodrigues Barroso, que está no ramo há 40 anos, "esse benefício é muito importante, porque a pescaria não está boa. E esse projeto está sendo tudo pra gente e com esse cartão, melhor ainda".

José Nilton da Costa Medeiros, iniciou a vida de pescador ainda criança, acompanhando o pai, explica que, além do lixo, principalmente no inverno a pescaria fica muito difícil.

"Todos nós, a dificuldade desse período, e receber esse cartão é uma benção. Agradecemos muito a colônia Z-9 e a federação que vem nos ajudando com o projeto águas da Guanabara".

Para a presidente da colônia Z-9, em Magé, Elaine Cristina Barroso Ferreira, não há nada mais gratificante que ver o sorriso no rosto de cada pescador.

"É gratificante demais unir meio ambiente limpo e renda extra, a felicidade estampada no rosto de cada um dos 116 pescadores que atuam no águas da Guanabara, faz com que a gente se renove a cada dia", afirmou.

A FEPERJ, é uma entidade federativa de âmbito estadual, que congrega as 26 colônias de pescadores do Estado do Rio de Janeiro.